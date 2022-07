La députée Lise Lavallée quitte la vie politique : Des années riches en réalisations et en expériences humaines

REPENTIGNY, QC, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'émotion que la députée de Repentigny, Lise Lavallée, annonce qu'elle ne sollicitera pas de troisième mandat lors des prochaines élections provinciales, après avoir défendu les intérêts de ses concitoyens pendant plus de huit ans.

Des dossiers porteurs pour notre communauté

Élue pour la première fois le 7 avril 2014, puis réélue pour un second mandat le 1er octobre 2018, Mme Lavallée aura porté de nombreux dossiers tout au long de sa carrière politique. Dans sa circonscription, elle a notamment défendu le projet d'agrandissement de l'hôpital Pierre-Le Gardeur, aux côtés de son collègue Mathieu Lemay, député de Masson, en plus de travailler à l'implantation d'un TEP Scan, un appareil de pointe qui facilite la détection et le traitement d'anomalies métaboliques.

Mme Lavallée a aussi contribué aux démarches ayant mené au classement du site patrimonial du Collège de L'Assomption, un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Avec l'appui de l'Académie François-Labelle, elle a par ailleurs initié une série de concerts de Noël dans les résidences pour aînés de Repentigny, desquelles elle est toujours demeurée proche. Sur le terrain, Mme Lavallée s'est aussi assurée de maintenir des liens étroits avec les organismes du territoire, pour les soutenir dans leurs projets dédiés à nos familles, nos personnes âgées et nos concitoyens en situation de vulnérabilité.

Les entreprises ont également été au cœur de ses préoccupations, alors que la députée de Repentigny a visité plus d'une quarantaine d'entre elles au cours du dernier mandat. Grâce à son infolettre « Cap sur vos affaires » et avec l'aide de son équipe, elle a veillé à les accompagner face aux enjeux qui se présentaient à eux, consciente de leur impact essentiel sur le dynamisme économique de notre région.

Engagée envers la protection de notre jeunesse

Sur la scène nationale, la députée de Repentigny aura d'abord retenu l'attention pour son travail de longue haleine dans le dossier de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Dès 2017, elle s'est lancée dans un minutieux travail de recherche qui l'a menée à jeter les bases d'un premier plan d'action, sans toutefois obtenir l'aval tant espéré du gouvernement de l'époque. Il aura fallu qu'un nouveau gouvernement soit élu pour qu'on lance une commission spéciale transpartisane sur cet important enjeu, qui a dès lors été élevé aux rangs de priorité nationale, et pour que nos intervenants se voient enfin octroyer les leviers nécessaires afin de lutter efficacement contre les proxénètes et leurs clients.

En parallèle, Mme Lavallée a eu le privilège de siéger sur la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, et de participer au projet le plus noble qui soit : celui d'un Québec qui veille à ce que tous les jeunes puissent évoluer dans un environnement sécuritaire où règnent l'amour, la bienveillance et la dignité.

« J'aimerais sincèrement remercier Lise pour le dévouement dont elle a fait preuve pour les citoyens de Repentigny et pour tout le Québec depuis qu'elle a été élue en 2014. Lise a toujours eu les intérêts des gens de la région à cœur et elle va nous manquer à la CAQ. Je dois également souligner tout le travail que Lise a fait, autant dans l'opposition qu'au gouvernement, pour s'attaquer au fléau de l'exploitation sexuelle des mineurs. Elle a fait de ce dossier son cheval de bataille et son travail a porté fruit avec le dépôt d'un plan d'action concret en 2021. Lise a toujours mis l'humain au sein de son engagement politique et je suis certain qu'elle va continuer de s'engager dans sa communauté afin de contribuer au bien-être de ses concitoyens. »

-François Legault

Premier ministre du Québec et Chef de la Coalition Avenir Québec

« Ces huit dernières années ont été riches en expériences humaines. Elles m'ont fait grandir et j'espère, au plus profond de mon cœur, qu'elles vous ont enrichi vous aussi. Parce que ça a été le fondement même de mon engagement politique : faire une différence auprès de vous et de ma communauté. Et je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidée à porter mes dossiers, à commencer par notre premier ministre, François Legault, mes collègues de l'Assemblée nationale et ma précieuse équipe », conclut Lise Lavallée, qui entend demeurer près de ses concitoyens jusqu'à la toute fin de son mandat.

