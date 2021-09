La députée Isabelle Lecours annonce le rehaussement du projet de modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines

THETFORD MINES, QC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la bonification du budget du projet de modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines.

Le projet consiste à réaménager et à agrandir l'urgence de l'installation sur une superficie de 2 585 mètres carrés, ce qui représente une bonification de 1 465 mètres carrés par rapport au projet initial, annoncé en 2018. Il vise à résoudre un problème de désuétude et de manque d'espace constatés dans les locaux actuels, qui crée notamment des enjeux de qualité des soins. La nouvelle urgence, entièrement mise aux normes, permettra l'adoption des pratiques cliniques les plus à jour. Quant au nombre de civières, celui-ci sera porté à 15, ce qui constitue un ajout de cinq civières.

Les études effectuées en cours de conception ayant montré que les besoins devaient être revus à la hausse, le coût global a été révisé pour atteindre une somme estimée à 26,655 millions de dollars, contre les 6,775 millions de dollars annoncés initialement. Le financement sera majoritairement assumé par le gouvernement, à hauteur de 24,475 millions de dollars, alors que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches fournira une somme de 1 780 000 $ et la fondation de l'établissement contribuera avec un montant de 400 000 $. Soulignons que la Société québécoise des infrastructures assure la gestion du projet.

En ce qui a trait à l'évolution du projet, soulignons que l'appel d'offres pour la réalisation des travaux est prévu pour ce mois-ci et que le chantier devrait débuter bientôt cet automne. Les nouveaux locaux de l'agrandissement devraient être mis en service à l'automne 2023 et tous les travaux devraient être terminés pour l'automne 2024.

Citations :

« Le financement octroyé à ce projet reflète l'importance que nous accordons à la nécessité de moderniser le réseau, en adéquation avec les besoins réels de chaque communauté du territoire québécois. Des initiatives telles que celles-ci sont essentielles pour améliorer l'efficacité et la convivialité de nos services d'urgence, avec des environnements propices à de meilleurs soins, à la hauteur de la réalité médicale du 21e siècle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il est certain que de tels travaux auront un effet positif notable et durable sur l'expérience de soins des usagers, mais également sur leur qualité de vie. Je me réjouis de voir que ce projet a bénéficié d'un rehaussement qui soit compatible avec l'évolution des besoins et du contexte clinique actuel. La nouvelle urgence permettra d'offrir des services adaptés à la réalité des gens d'ici, et dans des délais encore plus rapides. Cela témoigne des efforts que fait notre gouvernement pour mieux desservir la région en matière de santé. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Rappelons qu'en plus de bénéficier d'une mise aux normes et de l'ajout de civières, la nouvelle urgence inclura :

deux salles de triage;

une salle d'attente de 30 fauteuils;

deux aires de réanimation;

une salle de chirurgie mineure;

une salle de traitement;

une zone ambulatoire;

un salon pour les familles.

