La députée de Huntingdon Claire IsaBelle ne sollicitera pas un nouveau mandat

« Je remercie tous ceux et celles qui m'ont appuyée depuis octobre 2018 » - Claire IsaBelle

SAINTE-MARTINE, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - En pensant aux nombreuses améliorations apportées dans son comté, Claire IsaBelle se dit qu'elle peut tourner la page sur sa vie publique : « C'est 10 ans de militantisme à la CAQ dont quatre en tant que députée. Je suis vraiment fière d'avoir solidement et concrètement appuyé les gens de ma circonscription ».

La députée sortante se réjouie d'avoir contribué à l'avancement de projets et en avoir débloqué d'autres. « Les choses ont bougé avec nous. Tout de suite, je pense à deux projets de CPE qui stagnaient depuis longtemps. Ces ressources sont maintenant en pleine activité. Mieux, on va en construire trois autres. Au total, plus de 500 nouvelles places ont été créées. Également, plus de 50 millions de dollars ont été injectés pour bonifier le parc-écoles élémentaires. En outre, grâce à nous, la Commission scolaire New Frontiers dispense à nouveau l'important programme de formation Health, Assistance and Nursing » a déclaré la députée de Huntingdon.

« J'aurai été là pour apporter du soutien financier afin de trouver des pistes de solution à la conservation de ce que nous avons de plus précieux, nos belles terres agricoles » se rappelle Mme IsaBelle. Elle poursuit : « D'ailleurs, j'ai sollicité avec la collaboration du CLD des Jardins-de-Napierville, le MEI afin que notre région reconnue pour sa production maraichère unique soit davantage valorisée et soutenue ».

La députée de Huntingdon se dit heureuse de quitter en sachant que des adultes de la Montérégie pourront bénéficier du futur centre multifonctionnel pour les personnes vivant avec une déficience physique proposé par Vents d'espoir : « Celui-ci constituera la 9e maison Martin Matte et ce grâce, entre autres, au financement récurrent pour les soins de santé accordé par ma collègue Madame McCann, alors ministre au MSSS ».

« Et que dire de ce qui désavantageait plus de 10 000 foyers dans Huntingdon, ceux-ci auront enfin accès à l'Internet haute vitesse. Qui plus est, des subventions importantes ont été offertes dans plusieurs de nos municipalités pour améliorer de façon substantielle nos infrastructures sportives et récréatives pour les familles, ainsi que pour accompagner nos aînés dans leur quotidien, sans oublier la création d'une nouvelle coopérative d'habitation pour les personnes de 55 ans et plus » a ajouté la députée du Huntingdon.

Madame IsaBelle, qui a fait carrière pendant 25 ans en enseignement universitaire et en recherche en éducation, retourne à ses projets ici et à l'international. En marge de son annonce d'aujourd'hui, la députée tenait à faire de nombreux remerciements : « Force est de constater que les défis actuels alimentent encore plus que jamais ma passion pour l'éducation. D'emblée, je remercie sincèrement mon conjoint, ma famille ainsi que toutes celles et ceux qui m'ont encouragé depuis mon élection. Merci chers élus et décideurs locaux de votre précieuse collaboration pour mieux servir notre population. J'y ai mis tout mon cœur avec les membres de mon équipe afin de répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens de chez nous. »

Le premier ministre, François Legault, tient à remercier Claire IsaBelle pour toutes les années qu'elle a dédié à la Coalition Avenir Québec et pour tout le travail qu'elle a fait pour faire avancer le Québec. « Claire est avec nous depuis la création de notre parti. Son engagement est remarquable et la passion avec laquelle elle a servi ses citoyens ne peut qu'être saluée. Merci Claire et bonne chance pour la suite ».

