PARIS et NEW YORK, 10 mars 2022 /CNW/ - Indefi, conseiller stratégique de premier plan auprès des gestionnaires d'actifs du monde entier, a présenté aujourd'hui de nouvelles recherches montrant que la mondialisation, une tendance majeure dans le secteur de la gestion d'actifs depuis 20 ans, s'atrophiera d'ici 2030, les investissements transfrontaliers représentant moins d'un cinquième des flux d'investissement.

Selon Indefi, les gestionnaires d'actifs auront de plus en plus de difficulté à gérer des entreprises mondiales à mesure que les investissements transfrontaliers diminuent. Le nouveau document de recherche intitulé « The Future Is Now: Five Waves Reconfiguring Asset Management » prévoit que d'ici 2030, les marchés intérieurs des actions, des titres à revenu fixe et des placements non traditionnels rapporteront près de 20 billions de dollars en argent frais net, soit près de quatre fois plus que les 4,5 billions de dollars nets investis dans les marchés internationaux des actions, des titres à revenu fixe et des placements non traditionnels au cours de la même période. De plus, d'ici 2030, 85 % des investissements seront des investissements locaux et non des investissements transfrontaliers comparativement à 74 % en 2021, ce qui représente un changement important.

Cette tendance est également alimentée par une autre vague importante dans le domaine de la gestion des actifs, soit l'importance de l'individu et non de l'institution. Selon Indefi, d'ici 2030, les investisseurs particuliers représenteront plus de 61 % des actifs sous gestion dans le monde, contre 52 % en 2021. Entre-temps, les actifs institutionnels perdent lentement du terrain, passant de 31 % en 2021 à un pourcentage prévu de 26 % d'ici 2030, sur un total de 175 billions de dollars investis. De même, d'ici 2030, 67 % des revenus de l'industrie proviendront d'investisseurs particuliers, contre 61 % en 2021. Ce changement contribue également à la démondialisation, les placements de particuliers étant généralement plus réglementés que ceux de leurs homologues institutionnels. Avec plus d'argent restant au niveau local et dans les comptes de particuliers, la démondialisation ira en s'accélérant.

De plus, les nouvelles recherches d'Indefi montrent que la Chine fournira près de la moitié (45 %) des nouveaux flux nets d'investissement pour les gestionnaires d'actifs d'ici 2030, contre 29 % du total en provenance des États-Unis, et qu'elle représentera près d'un cinquième de l'ensemble des actifs du secteur de la gestion d'actifs d'ici 2030. Alors que les États-Unis continueront d'être le plus grand marché en matière d'actifs gérés, la Chine représentera 18 % du total des actifs gérés mondiaux d'ici 2030, contre 11 % en 2021, tandis que la part du marché américain diminuera de 52 % des actifs gérés en 2021 à 46 % d'ici 2030. Entre-temps, l'Europe et le Royaume-Uni devraient maintenir à peu près la même part en pourcentage des actifs gérés à l'échelle mondiale, le Royaume-Uni ne représentera que 2 % des nouveaux investissements nets à la fin de la décennie.

Le nouveau rapport de recherche définit et examine cinq tendances séculaires qui modifieront considérablement le secteur de la gestion d'actifs :

Les investisseurs individuels seront dominants;

La tendance à la mondialisation de la gestion des actifs sera remplacée par des investissements nationaux plus importants;

Les résultats, y compris la durabilité, seront plus importants que les rendements;

Une trousse d'outils d'investissement élargie comprendra les marchés privés et la cryptomonnaie;

L'intelligence artificielle jouera un rôle croissant dans les activités de placement.

« Si un gestionnaire de portefeuille de 2020 se téléportait en 2030, il ne reconnaîtrait probablement pas son industrie, a déclaré Daniel Celeghin, associé directeur d'Indefi et coauteur de l'article. Compte tenu de l'importance croissante des particuliers dans la gestion des actifs, de l'augmentation des investissements nationaux, des percées technologiques comme l'intelligence artificielle et la cryptomonnaie, et de l'empreinte croissante de la Chine, nous nous attendons à ce que les normes du XXe siècle en matière de gestion des actifs soient considérablement modifiées d'ici la fin de la décennie », a-t-il conclu.

Dans le nouveau document, Indefi montre également que les investissements dans les cryptomonnaies sont déjà plus importants sur le plan de la capitalisation boursière que l'ensemble de la catégorie d'actif des obligations à haut rendement, et représentent environ la moitié du marché des obligations municipales. De plus, l'intelligence artificielle gagnera en popularité dans l'industrie, non pas en remplaçant, pour le moment, les gestionnaires de portefeuille, mais davantage en aidant les professionnels de l'investissement, de la distribution et du leadership d'entreprise à faire leur travail plus efficacement.

À propos d'Indefi

Fondée en 2007, Indefi est une société de conseil stratégique au service de l'industrie de la gestion d'actifs. Les dirigeants de l'entreprise ont établi des partenariats avec plus des deux tiers des plus grands gestionnaires d'actifs et de patrimoine au monde, en mettant l'accent sur l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de croissance. L'expertise d'Indefi, dont le siège social est situé à Paris et à New York, s'étend aux Amériques, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Australie. L'entreprise concentre ses activités sur la gestion d'actifs, notamment l'entrée sur le marché, le développement et l'amélioration de produits, la stratégie de durabilité, la conception organisationnelle et les incitatifs, le soutien à l'acquisition et d'autres facteurs qui favorisent la croissance. Indefi est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.indefi.com .

