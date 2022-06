La Démarche jeunesse sur le vivre ensemble 2019-2022 se conclut avec la présentation d'un troisième Avis jeunesse

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du comité de rédaction de l'Avis jeunesse sur le vivre ensemble 2021-2022 ont fièrement présenté aujourd'hui au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) le fruit de leurs réflexions sur le thème choisi pour cette troisième édition : la liberté académique. Au cours des trois dernières années, la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble aura permis à près de 800 jeunes Québécoises et Québécois de prendre part à des activités de réflexion et de prendre la parole à propos d'enjeux actuels pour la société québécoise, notamment à travers l'École d'influence et le balado Nous autres.

L'Avis jeunesse sur le vivre ensemble 2021-2022 est le résultat d'une réflexion positive et stimulante et d'une mise en contact avec divers intervenantes et intervenants à propos de la liberté académique, sujet d'actualité qui a suscité de nombreux débats dans notre société cette année. Il est présenté dans un format audio et s'accompagne d'un script qui retranscrit les propos enregistrés. Les huit membres ont entre 18 ans et 27 et ont des profils socioculturels et professionnels variés, représentant une diversité d'opinions.

Depuis 2019, La Démarche jeunesse sur le vivre ensemble invite les jeunes à une réflexion approfondie sur les thèmes et les défis du vivre ensemble. En les mettant en contact avec des expertes et des experts de ces questions et avec des modèles inspirants, ils sont invités à joindre une démarche qui crée des espaces de discussion et d'engagement pour réfléchir à des solutions stimulantes et innovantes.

Disponible dès maintenant sur inm.qc.ca/avisjeunesse , l'Avis jeunesse 2021-2022 est rédigé par Nabil Jaafari, Maxine Joly-Chevrier, Fatima Mahbouba, Arianna Noera, Amin Ouazragh-Marchand, Thierry Santime, Kanica Saphan et Kumaran Satkunanathan. L'Avis jeunesse est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« La liberté académique a suscité bien des débats dans les sphères publiques et médiatiques. L'avis jeunesse de cette année réunit les réflexions des jeunes sur ce sujet et incite les auditrices et auditeurs à approfondir leur compréhension de cet enjeu complexe qui concerne nos universités, piliers de la démocratie. L'INM a l'ambition d'encourager des discussions constructives même sur des sujets épineux, et de mettre en lumière l'apport des jeunes sur ces questions qui nous concernent toutes et tous.»

- Sophie Racine Méndez, chargée de projet de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

