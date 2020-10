OTTAWA, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - L'abordabilité du logement demeure parmi les problèmes les plus pressants dans les marchés de l'habitation du Nord. Cette analyse est fondée sur le Rapport sur le logement dans le Nord de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), publié aujourd'hui.

Le Rapport sur le logement dans le Nord de la SCHL met l'accent sur l'état du marché de l'habitation dans les trois principaux centres des territoires : Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit. Contrairement à ce qui se passe dans le reste du Canada, une grande proportion des logements dans le Nord provient de fournisseurs de logements territoriaux (Société d'habitation du Yukon, Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest et Société d'habitation du Nunavut). Cependant, il y a aussi une interaction dans le marché traditionnel de la propriété résidentielle.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a créé de la volatilité dans l'emploi, les revenus et la migration partout dans le Nord. Bien que ce rapport ne traite pas des répercussions précises de la pandémie sur les facteurs fondamentaux du logement dans le Nord, la gravité et la durée de la pandémie de COVID-19 continuent de poser un risque important pour les marchés de l'habitation du Nord.

Faits saillants du rapport :

Whitehorse

Le vieillissement de la population et le ralentissement de l'immigration internationale ont modéré la demande de logements locatifs à Whitehorse .

. L'offre limitée de logements existants et la persistance du marché favorable aux vendeurs ont contribué à la hausse des prix pour de nombreux types de logements.

Yellowknife

L'amélioration de l'emploi chez les jeunes adultes a stimulé la demande de logements locatifs.

Le recul de la population des jeunes adultes (les accédants à la propriété), les coûts de construction élevés et le manque de disponibilité des terrains ont entraîné une baisse des mises en chantier d'habitations.

Iqaluit

La croissance démographique au Nunavut contribue à la demande de logements dans l'ensemble du territoire, mais des mesures de soutien sont nécessaires pour assurer la disponibilité des logements publics et des logements du marché.

contribue à la demande de logements dans l'ensemble du territoire, mais des mesures de soutien sont nécessaires pour assurer la disponibilité des logements publics et des logements du marché. La demande de logements locatifs demeure forte, les taux d'inoccupation des logements locatifs du marché et des logements sociaux et abordables étant presque nuls.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

