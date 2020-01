La demande croissante de minéraux essentiels positionne l'industrie minière canadienne vers la réussite

Une nouvelle collaboration canado-américaine et le Plan canadien pour les minéraux et les métaux renouvellent l'intérêt envers le secteur minier

VANCOUVER, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada (AMC), a prononcé aujourd'hui son discours annuel devant la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Il a notamment abordé l'état de l'industrie minière canadienne et la façon dont les récents engagements, particulièrement le nouveau plan d'action canado-américain pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques ainsi que le Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM), présagent un bel avenir pour le secteur minier du pays.

« Les États-Unis s'attendent à ce que le Canada soit un fournisseur de minéraux essentiels, lesquels sont cruciaux au développement de nouvelles technologies de pointe dans les principaux secteurs de l'économie nord-américaine, a expliqué M. Gratton. Le gouvernement du Canada, comme l'indiquent les plus récentes lettres de mandat transmises au Cabinet du premier ministre Trudeau, s'engage à répondre aux demandes américaines. Grâce à ses grandes richesses naturelles et à son secteur minier de calibre mondial misant sur l'exploitation responsable, le Canada est bien placé pour approvisionner les États-Unis en minéraux essentiels, ce qui représente une excellente occasion d'investissement et de croissance dans les secteurs de l'exploitation minière et de la transformation des minéraux. »

Le Canada se classe parmi les cinq principaux producteurs du monde de 15 importants minéraux et métaux. Le nouveau plan d'action canado-américain améliorera la collaboration de manière à garantir un approvisionnement responsable en minéraux essentiels à de nombreux secteurs, y compris les technologies propres et la défense. De son côté, le PCMM est une initiative provinciale-fédérale qui prévoit non seulement des mesures pour renforcer la compétitivité de l'industrie, stimuler l'innovation, favoriser la participation des communautés autochtones et positionner le Canada comme chef de file mondial du secteur minier, mais propose aussi une vision qui donnera les moyens à l'industrie de réussir à long terme.

« Les minéraux essentiels ne se limitent pas aux métaux des terres rares, a ajouté M. Gratton. Ils incluent plusieurs métaux et minéraux déjà exploités au Canada, comme le cobalt, le cuivre, les métaux précieux, le nickel et l'uranium, tous cruciaux à l'électrification à faible empreinte carbone et aux batteries de dernière technologie dans les secteurs de l'automobile, de l'espace, de la défense et de la haute technologie. Le temps est venu de faire preuve d'audace. Nous avons l'occasion de jeter les bases d'une nouvelle ère pour l'investissement et la création d'emplois destinés à la classe moyenne, non seulement dans le secteur minier, mais également dans les secteurs industriels et manufacturiers en aval nouveaux et émergents. »

Le secteur minier canadien est depuis longtemps un chef de file mondial des pratiques minières responsables. L'initiative Vers le développement minier durable (VDMD) de l'AMC est devenue une norme de portée internationale importante, ayant été adoptée par les associations minières de sept pays sur cinq continents au cours des cinq dernières années. Le principal objectif de l'initiative VDMD est de permettre aux sociétés minières de répondre aux besoins de la société en matière de produits minéraux, métalliques et énergétiques de la manière la plus responsable qui soit sur les plans social, économique et environnemental. Pour ce faire, elles ont l'obligation de produire des rapports annuels sur leur rendement social et environnemental et de garantir une solide surveillance multipartite de leurs activités.

« Les possibilités de croissance responsable que recèle l'avenir sont considérables, a poursuivi M. Gratton. Et l'obligation de croître de façon responsable n'a jamais été aussi manifeste. Les métaux canadiens font l'objet d'une exploitation sans conflit qui respecte des normes environnementales très strictes et un engagement inégalé en matière de transparence. Nous sommes convaincus que ces normes durables et ces nouveaux engagements gouvernementaux donnent à l'industrie minière canadienne les outils et le soutien dont elle a besoin pour approvisionner de manière responsable les industries du monde entier en minéraux essentiels. »

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 97 milliards de dollars du PIB national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 626 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de pétrole extrait des sables bitumineux, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, visitez le www.mining.ca/fr.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

Renseignements: Cynthia Waldmeier, directrice des communications, Association minière du Canada, 613 233-9392, poste 225 (bureau), 613 894-2128 (cellulaire) ou [email protected]

Liens connexes

http://www.mining.ca