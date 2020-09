La déco murale réinventée

« Silk Plaster Québec illustre la nouvelle tendance de papier peint liquide déclare Miryana Kirova, fondatrice de l'entreprise. Silk Plaster Québec est le plus grand fabricant de papier peint liquide au monde et la composition unique de leur technologie brevetée est reconnue par les professionnels de l'industrie. L'application de papier peint liquide ne nécessite aucune formation professionnelle. Les 16 collections uniques et exclusives de Silk Plaster Québec, expriment de façon unique la grande variété de couleurs exclusives et de textures subtiles pour donner une finition de design incomparable. »

Pour en savoir plus SILK PLASTER, visiter www.silkplasterquebec.com

À propos de SILK PLASTER

SILK PLASTER est le plus grand fabricant de papier peint liquide au monde. La société fabrique du plâtre décoratif en soie depuis 1997 et les produits de l'entreprise comportent des technologies brevetées et sont reconnus par les professionnels. L'application de papier peint liquide ne nécessite aucune formation professionnelle et est distribuée à l'échelle internationale.

Renseignements: Alex Rinaldoni, Tél: 514.239.0240, Courriel: [email protected]