Michael Whife, président et chef de la direction de SSG, a déclaré au sujet de l'ouverture : « Nous sommes vraiment honorés d'avoir une place dans le secteur du commerce interentreprises du Japon, et nous avons hâte de servir les dirigeants du commerce interentreprises du Japon avec la technologie de génération de la demande la plus novatrice sur le marché. »