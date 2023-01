LAS VEGAS, 10 janvier 2023 /CNW/ -- Davinci Motor, un fabricant chinois de motocyclettes électriques robotisées de haute performance en plein essor, a fait sa première apparition au salon Consumer Electronics Show (CES) 2023, l'événement technologique mondial le plus influent. L'entreprise s'est retrouvée au cœur de la scène et a mis en valeur l'expérience conviviale offerte par sa motocyclette électrique futuriste DC100, qui a également fait ses débuts aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'être ici au CES 2023. L'énorme marché nord-américain est prêt à accueillir de nouveaux venus, et avec les prouesses techniques et le savoir-faire qui ont contribué à la création de la DC100, nous sommes bien placés pour devenir un joueur important ici au cours des prochaines années », a déclaré Qi Wang, chef de l'exploitation de Davinci.

« Les utilisateurs de véhicules traditionnels à deux roues alimentés à l'essence n'ont plus besoin de faire de compromis sur les performances lorsqu'ils passent à une solution de mobilité plus écologique. Étant donné que l'infrastructure de recharge des véhicules électriques sur le marché américain a déjà atteint un stade de maturité, avec une forte couverture à l'échelle nationale, les utilisateurs n'ont pas non plus à souffrir d'anxiété liée à l'autonomie, un enjeu traditionnel dans le secteur de la mobilité électrique », a ajouté Qi Wang.

Le marché nord-américain de la mobilité électrique représente une occasion monumentale pour Davinci. Les recherches menées par IMAC Group montrent que la taille globale du marché nord-américain des moteurs électriques devrait croître à un taux annuel composé de 3,5 % pour atteindre une valeur totale de 32,9 milliards de dollars américains d'ici 2027.

L'équipe de Davinci a produit une motocyclette électrique à deux roues capable de rivaliser avec les motocyclettes traditionnelles de 1 000 cm3. Les spécifications techniques de la DC100 sont en tête de l'industrie comparativement à d'autres joueurs du secteur de la motocyclette électrique, le modèle étant capable d'atteindre 60 mi/h (100 km/h) en seulement trois secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 124 mi/h (200 km/h). Pour ce qui est de l'autonomie, la DC100 a une capacité de charge de 249 mi (400 km). De même, les bornes de recharge rapide à courant continu de niveau 3, une norme de l'industrie dans le marché nord-américain, permettent aux usagers de repartir avec une charge complète en une demi-heure seulement.

Le système de freinage novateur, le système de marche avant et arrière fluide et le système d'aide au démarrage sur une pente et à la descente peuvent offrir une expérience de conduite sans effort, tandis que le système combiné de freinage et de traction asservie assure la sécurité des conducteurs.

Les modèles exposés au CES 2023 démontrent également la fonctionnalité novatrice du tableau de bord axé sur les téléphones intelligents de la moto. Pendant le salon, les participants ont pu effectuer un « essai virtuel » à l'aide des systèmes d'interface révolutionnaires du modèle. Les utilisateurs n'ont qu'à brancher leur téléphone intelligent à la DC100 pour prendre le contrôle, et l'écran de leur appareil sert de tableau de bord.

Fondée en 2013, Davinci Motor est une entreprise de technologique novatrice qui s'est engagée à explorer la recherche et le développement liés aux véhicules robotisés, afin d'assurer une combinaison parfaite de performance et de facilité d'utilisation. La mission de Davinci Motor est de créer une expérience de conduite exceptionnelle et sans effort pour tous les utilisateurs, et la DC100 vous permettra d'atteindre cet objectif.

