TORONTO, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Tyler Fleming, directeur du bureau des investisseurs à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), et des membres de ce bureau se sont joints à Rajeeve Thakur, Vice-président, Affaires réglementaires, pour ouvrir les marchés et souligner la rentrée scolaire ainsi que l'importance de l'éducation financière.

La CVMO ouvre les marchés Mercredi 6 septembre 2023

Le bureau des investisseurs est un organe réglementaire qui établit l'orientation stratégique et dirige les efforts de la CVMO quant à la recherche et à la participation, l'éducation et la mobilisation des investisseurs. Le bureau des investisseurs développe des politiques destinées aux investisseurs. De plus, il joue un rôle clé dans la surveillance de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement et assume un rôle de leadership au sein de la CVMO dans le domaine de l'introspection comportementale et de l'amélioration de l'expérience investisseur.

