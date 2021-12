La culture en cadeau - Pour les Fêtes, offrez la culture québécoise en cadeau

QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, profite du temps des Fêtes qui approchent pour inviter la population à offrir la culture québécoise en cadeau.

La pandémie a eu des répercussions importantes sur l'économie du milieu culturel. Alors que les activités reprennent peu à peu un cours plus normal et qu'il est désormais possible de fréquenter à nouveau les salles de spectacle et de participer à des activités culturelles, la ministre de la Culture et des Communications et le gouvernement du Québec encouragent plus que jamais les citoyens et citoyennes à offrir à leurs proches la culture québécoise en cadeau.

Choisir d'offrir des œuvres et des produits culturels québécois contribue directement à la vitalité et au rayonnement de la culture d'ici. Que ce soit des cadeaux en lien avec la lecture, les objets d'art, le cinéma, le théâtre, les musées, l'humour, la musique, et tant d'autres formes artistiques, il y en a pour tous les goûts!

Citation

« Notre gouvernement a fait de la culture une priorité, parce qu'il y a de quoi être très fier de ce qui se crée ici et parce qu'elle représente un levier économique important. Durant le temps des Fêtes, j'invite toute la population à glisser sous le sapin un cadeau culturel québécois. Offrir notre culture en cadeau, c'est un moyen concret d'encourager la créativité de nos artistes et de nos artisans tout en investissant dans la vitalité de notre milieu culturel et la prospérité de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Message de la ministre

Offrez la culture québécoise en cadeau

