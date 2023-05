LA « CUISINE CULTURE NATURE » S'INVITE AU CŒUR DE L'INNOVATION SOCIALE À LAVAL

LAVAL, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le Pôle Lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques (PLAN) a lancé un appel à projets pour le Défi « Cuisine, culture, nature » en partenariat avec la Ville de Laval, Laval Innov et le Pôle d'économie sociale de Laval (PRESL). Le 11 mai dernier, l'initiative a été dévoilée dans le cadre d'une séance d'information en formule 5 à 7 au Tiers Lieu, une coop de solidarité à Laval. De nombreux participants étaient au rendez-vous pour découvrir le concept, qui allie l'innovation, la créativité et la concertation, trois maillons importants de la mission du PLAN.

Le défi est lancé !

S'inspirant du mouvement d'économie circulaire, la cuisine circulaire vise à réduire le gaspillage alimentaire et à utiliser des ingrédients provenant de sources durables afin de créer des plats respectueux de l'environnement. « Le Défi « Cuisine, culture, nature » invite les participants à une démonstration créative et innovante valorisant les produits locaux et la circularité de la chaîne alimentaire à Laval. Ils pourront démontrer des pratiques innovantes tout en célébrant la diversité culturelle », affirme Vanessa Martel, directrice générale du PLAN. « Nous sommes fiers de soutenir cette initiative, le résultat d'un processus d'idéation initié par la Ville de Laval en collaboration avec le Senseable City Lab du Massachusetts Institute of Technology », ajoute Vanessa Martel.

« Le Défi « Cuisine, culture, nature » est une initiative innovante qui a un double impact positif : la diminution de notre empreinte écologique et la valorisation des produits locaux et durables. La Ville de Laval est fière de permettre la réalisation de ce projet grâce à une contribution financière de 50 000 $ », mentionne Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif et conseiller municipal de Laval-des-Rapides.

L'équipe de projet sélectionnée aura l'opportunité de mettre en œuvre leur création sur le parvis du Collège Montmorency, une vitrine impressionnante de démonstration. Ils auront également accès au budget de 50 000 $ octroyé par la Ville pour développer leur projet novateur.

À propos du Pôle lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques et économie créative

Regroupant le Collège Montmorency, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal et soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, le PLAN a pour mission d'assurer une réponse concertée aux défis de la formation et de la recherche engendrés par le développement des arts numériques en enseignement supérieur ainsi que sa contribution à l'économie créative lavalloise.

En savoir plus : polelavalartnumerique.com

