Déclaration

De la Commission de la santé mentale du Canada

OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - Au nom de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), je félicite la ministre des Finances, Chrystia Freeland, pour avoir inclus des mesures budgétaires destinées à améliorer la santé mentale et la santé liée à l'usage de substances pour tous les résidents du Canada. Ces investissements viennent à un moment critique.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les besoins en santé mentale et en santé liée à l'usage de substances au sein de la population. Ses répercussions ont été disproportionnées, et il est gratifiant de voir que le budget d'aujourd'hui a franchi un pas en avant en promouvant la santé mentale et le mieux-être des personnes confrontées à la précarité du logement ainsi que des populations prioritaires (Autochtones; Africains, Caribéens et Noirs; et nos communautés 2SLGBTQ+).

La CSMC se félicite également de l'engagement renouvelé du gouvernement fédéral à l'égard des provinces et des territoires en élargissant les transferts de santé mentale ciblés, en élaborant des normes nationales de santé mentale, et en continuant à améliorer le portail Espace mieux-être Canada. Ces engagements forts reviennent à reconnaitre que la santé mentale, c'est la santé. En outre, les financements accrus pour la réduction des méfaits, le traitement et les initiatives de prévention contribueront à faire baisser les taux tragiquement élevés de décès liés aux opioïdes partout au Canada.

Un accès accru à des logements stables, adéquats et abordables constitue un investissement direct dans notre santé mentale générale. Pour les personnes vivant avec une maladie mentale, accéder à un logement stable est indispensable à leur rétablissement. Investir dans la création rapide de logements, dans des programmes visant à mettre fin à l'itinérance chronique et dans des initiatives de logements ciblés pour les femmes contribuera également à favoriser le mieux-être des populations prioritaires.

De même, nous applaudissons à l'annonce des 228 millions de dollars faite aujourd'hui pour appuyer la fourniture de services tenant compte des traumatismes, adaptés à la culture et dirigés par des Autochtones en vue d'améliorer le bien-être psychologique et soutenir davantage l'élaboration d'une stratégie de santé mentale et de bien-être fondée sur les distinctions.

Nous voulons aussi reconnaitre les investissements importants faits dans la recherche pour améliorer les traitements et les résultats de santé des personnes vivant avec la démence, accélérer les innovations dans le domaine de la santé du cerveau et du vieillissement, et s'attaquer aux répercussions de santé mentale de ces problématiques sur les familles et les aidants.

Un Sondage Léger, commandité par la CSMC et le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, a montré que la santé mentale et en matière d'usage de substances des populations s'était détériorée significativement au tout début de la pandémie et a depuis demeuré à des niveaux préoccupants. La pandémie continue de braquer les projecteurs sur l'urgence de s'attaquer aux défis grandissants de santé mentale et de santé liée à l'usage de substances auxquels font face les gens de partout au Canada.

Les investissements d'aujourd'hui prouvent que le gouvernement fédéral poursuit ses efforts en vue de combler les lacunes de longue date observées dans la mosaïque des services de santé mentale et de santé liée à l'usage des substances dans notre pays.

Michel Rodrigue

Président et directeur général

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Commission de la santé mentale du Canada