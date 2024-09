La CSL salue la reprise des services en ophtalmologie à Mont-Laurier, mais des enjeux persistent

PIEDMONT, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - La Coalition Santé Laurentides (CSL) se réjouit de l'annonce du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, concernant la reprise des services en ophtalmologie à Mont-Laurier. Cette réintégration est essentielle pour l'accès aux soins de proximité. Le travail des intervenants impliqués, notamment celui de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, du Dr Luc Laurin et de la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier, mérite d'être salué.

Cependant, il est crucial de rappeler que des défis significatifs subsistent pour le système de santé dans la région des Laurentides. La CSL, en collaboration avec les six (6) maires des villes abritant un hôpital sur leur territoire, attend avec impatience une rencontre avec le ministre Dubé pour aborder plusieurs enjeux pressants. Parmi ceux-ci, il y a la nécessité de connaître le plan d'action en santé pour les cinq (5) prochaines années, incluant des échéanciers clairs et des engagements concernant la mise à niveau des hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Mont-Laurier, ainsi que des CMSSS d'Argenteuil, Sainte-Agathe-des-Monts et Rivière-Rouge.

M. Marc L'Heureux, président de la CSL et préfet de la MRC des Laurentides, déclare : « La santé de notre communauté est primordiale. Une rencontre avec le ministre permettra de s'assurer que les besoins des Laurentides sont pris en compte dans les décisions à venir. »

De son côté, le maire de Mont-Laurier et préfet de la MRC d'Antoine-Labelle, M. Daniel Bourdon, ajoute : « Bien que la reprise des services d'ophtalmologie à l'hôpital de Mont-Laurier soit une bonne nouvelle, il est essentiel d'adresser rapidement les autres enjeux pour garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyennes et citoyens. »

Déterminée à collaborer pour garantir un système de santé qui répond aux besoins croissants de la population laurentienne, la CSL est actuellement en communication avec le cabinet du ministre de la Santé afin d'organiser une rencontre, en octobre 2024, entre le ministre Dubé, la CSL et les six (6) maires des villes abritant un hôpital sur leur territoire.

À propos de la Coalition Santé Laurentides (CSL)

La Coalition Santé Laurentides (CSL) regroupe des élus des 76 municipalités, médecins, institutions d'enseignement supérieur, associations représentant les personnes âgées, gens d'affaires, comités d'usagers et organismes communautaires de la région des Laurentides. Elle agit comme porte-voix auprès des décideurs pour obtenir un financement et des infrastructures, et l'adéquation en professionnels de la santé, à la hauteur des besoins en matière de soins de santé et de services sociaux dans les Laurentides. Le territoire que représente le CSL comprend une population de plus de 660 000 habitants, en plus des nombreux villégiateurs. Pour obtenir de plus amples informations : www.coalitionsantelaurentides.ca.

Source : Karine Parizeau, Directrice générale adjointe par intérim, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 419-2420 | [email protected]