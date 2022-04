La CSD se réjouit de la nomination de Louise Otis à la présidence du CA de la CNESST

MONTRÉAL, le 30 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) accueil très positivement la nomination de l'ancienne juge Louise Otis comme présidente du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST). Forte d'un parcours impressionnant, le choix de Mme Otis s'avère pour la CSD un apport très important pour donner un nouvel élan au CA de la CNESST.

« La grande expérience de Mme Otis sera certainement un atout pour la Commission dans un moment où le conseil d'administration de la CNESST poursuit les travaux sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (Loi no 27). Nous avons beaucoup de pain sur la planche avec la Loi 27 et nous avons hâte de travailler avec la nouvelle présidente du CA », résume Kaven Bissonnette, vice-président de la CSD.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

