La Croix-Rouge canadienne envoie une équipe pour soutenir les Canadiens hospitalisés au Japon

OTTAWA, le 20 févr. 2020 /CNW/ - La Croix-Rouge canadienne déploie une équipe de travailleurs humanitaires au Japon afin d'apporter une aide indispensable aux Canadiens ayant contracté le coronavirus (COVID‑19) à bord du navire de croisière Diamond Princess. Les experts de la Croix-Rouge prêtent main-forte au gouvernement du Canada afin de s'assurer que ces personnes obtiennent rapidement accès à tous les renseignements et le soutien dont elles ont besoin pendant leur hospitalisation au Japon.

À son arrivée, le personnel de la Croix-Rouge aidera les Canadiens hospitalisés en leur offrant, dans les deux langues officielles, du soutien émotionnel et psychosocial, des renseignements importants, des références vers les services offerts par le gouvernement du Canada ainsi que des services de réunification des familles, au besoin.

EN BREF

Quatre travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge se rendront au Japon le 20 février 2020.

Cette équipe sera composée d'employés et de délégués de la Croix-Rouge qui se spécialisent dans le soutien psychosocial et les interventions en contexte d'urgence de santé publique.

La Croix-Rouge canadienne offrira des services de soutien essentiels aux personnes hospitalisées.

La Croix-Rouge réconfortera les patients canadiens ayant contracté le coronavirus et prendra le soin de les informer des services qui leur sont offerts par le gouvernement du Canada , tout en veillant à ce qu'ils y aient facilement accès. Des interprètes japonais seront sur place pour faciliter les échanges en français et en anglais.

La Croix-Rouge offrira des services de réunification des familles sur demande.

Sur demande, la Croix-Rouge coordonnera la communication entre les patients canadiens au Japon et leurs proches.

La Croix-Rouge canadienne est bien placée pour aider les Canadiens au Japon. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit sa force au réseau mondial des Sociétés nationales. De concert avec la Croix-Rouge japonaise, la Croix-Rouge canadienne offrira une assistance immédiate à ces personnes jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de reprendre leur itinéraire en toute sécurité.

CITATION

« En appui au gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne offrira une aide essentielle aux Canadiens touchés par le coronavirus (COVID‑19) au Japon. C'est une expérience fort éprouvante que de se faire placer en quarantaine dans un pays étranger après avoir contracté la maladie. J'ai confiance que l'équipe de la Croix-Rouge canadienne apportera soutien et réconfort et atténuera le stress et le sentiment d'isolement des voyageurs hospitalisés et de leurs proches à l'étranger. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

