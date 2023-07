MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La croissance du revenu moyen des habitants d'une société tend à être liée à la croissance du couvert forestier, explique un point publié par l'Institut économique de Montréal ce matin.

« Une société plus prospère a tendance à devenir une société plus verte », affirme Vincent Geloso, économiste senior à l'IEDM et auteur de l'étude. « Une société plus riche, c'est aussi une société qui utilise mieux ses terres et laisse celles qui sont les moins productives se reboiser. »

Une étude de l'évolution du couvert forestier à travers 103 pays montre que l'on observe une tendance à l'augmentation nette du couvert forestier dans les États les plus riches.

Selon ces données, une hausse de 10 pour cent du revenu moyen se traduit par une augmentation annuelle du couvert forestier de 0,02 point de pourcentage. Le chiffre peut sembler bas, mais il équivaut à un cinquième du changement moyen observé dans le couvert forestier d'un État.

L'auteur attribue notamment ce succès à la hausse de la productivité dans le secteur de l'agriculture.

Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le monde utilisait environ 125 millions d'hectares de terres agricoles de moins en 2020 qu'en 1998.

Sur la même période, l'offre de nourriture en kilocalories par personne a crû de 11 pour cent, tandis que la population a crû de près de 31 pour cent, ce qui indique une augmentation de la production alimentaire de 45,6 pour cent sur la même période.

« Loin de nuire à l'environnement, la croissance économique - et la hausse de productivité qu'elle entraîne - nous fait prioriser une meilleure utilisation de nos ressources », explique M. Geloso. « Le couvert forestier le montre bien : la croissance a le pouce vert! »

