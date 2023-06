MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - La croissance économique fait croître les revenus des moins nantis au même rythme que la moyenne, conclut une étude de l'Institut économique de Montréal publiée ce matin.

« L'idée que la croissance économique se fait aux dépens des moins nantis repose sur du vent », explique Vincent Geloso, économiste senior à l'IEDM et auteur de l'étude. « Non seulement ils en profitent tout autant, mais la croissance des revenus semble être répartie également à travers les classes socioéconomiques. »

L'auteur s'appuie notamment sur une étude de 2023 portant sur l'évolution des revenus par habitant du décile le plus pauvre dans 113 pays différents entre 2000 et 2015. Les données de cette étude indiquent que, généralement, une croissance d'un pour cent du revenu moyen par habitant se traduit par une croissance similaire pour le décile le moins nanti.

Ces conclusions font écho à celles d'une étude de la Banque mondiale en 2002, laquelle portait sur la croissance des revenus dans 93 pays entre 1950 et 1999, ainsi que sur une étude de 2016 qui a reproduit et actualisé les résultats de la précédente.

L'IEDM indique aussi que la liberté économique est liée à une plus grande mobilité sociale, ce qui accentue les effets positifs de la croissance économique sur les revenus des moins nantis, comme le confirment plusieurs études récentes.

En se basant sur des données de Statistique Canada, l'auteur note que les Québécois qui étaient dans le décile de revenu le plus faible en 2015 avaient vu leur situation s'améliorer de deux déciles en l'espace de cinq ans.

« Au-delà d'un certain niveau de revenu, la réglementation n'est qu'un coût pour faire des affaires. Ce n'est pas le cas pour les moins nantis », explique M. Geloso. « Les moins nantis sont les plus affectés par la réglementation, et ce sont eux qui ont le plus de chances de bénéficier de la croissance qu'un allégement réglementaire rendrait possible. »

