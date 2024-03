La croissance économique du Québec freinée par l'échec de sa politique industrielle

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - À la veille du dépôt d'un budget « largement déficitaire », le Centre sur la productivité et la prospérité - Fondation Walter J. Somers (CPP) publie la quatorzième édition de Productivité et prospérité au Québec - Bilan, dont le principal constat est clair : la politique industrielle du Québec est un échec et nuit à la croissance économique de la province.

« Depuis 25 ans, l'approche en matière de développement économique au Québec est restée la même, déclare Robert Gagné, directeur du CPP et coauteur de l'étude. Le gouvernement force le développement de créneaux qu'il juge prometteurs et cherche passivement à préserver des emplois dans des entreprises peu porteuses sur le plan de la productivité, de l'innovation et de l'investissement. Il en résulte un environnement économique peu stimulant qui tend à limiter la croissance économique au lieu de l'accélérer, avec les conséquences qu'on observe aujourd'hui ».

Échec d'une politique industrielle figée dans le temps

Malgré des milliards de dollars de fonds publics dédiés au développement économique investis au cours des 25 dernières années, tous les indicateurs économiques associés à la productivité et à la croissance économique au Québec demeurent au rouge, et le secteur des entreprises reste peu enclin à entreprendre les activités nécessaires pour accroître la productivité de l'économie.

Là où la situation devient particulièrement préoccupante pour les chercheurs de HEC Montréal, c'est qu'en plus d'être inefficace et coûteuse, la politique industrielle aggrave désormais la situation en interférant dans le processus de réallocation des ressources dans l'économie.

« Il ne s'agit plus simplement d'une question de gaspillage de fonds publics. Par les choix qu'elle impose, la politique industrielle interfère dans le processus de réallocation des ressources dans l'économie, essentiellement parce que cette politique répond à des besoins d'une époque depuis longtemps révolue », explique Jonathan Deslauriers, directeur exécutif du CPP et co-auteur de l'étude.

Dans ce contexte, les chercheurs rappellent l'urgence de procéder à une réforme en profondeur de la politique industrielle du Québec : « Le gouvernement doit impérativement procéder à un diagnostic complet et sans complaisance de son approche en matière de développement économique, interventions économiques pour lesquelles il n'existe actuellement aucun recensement valable et encore moins d'évaluations rigoureuses de leur efficacité, ajoute Robert Gagné. Dans le cas contraire, le seul retard que la province parviendra à rattraper est celui qui la sépare de l'Ontario, une économie en perte de vitesse à l'échelle internationale ».

À propos du Centre sur la productivité et la prospérité - Fondation Walter J. Somers

Le Centre sur la productivité et la prospérité - Fondation Walter J. Somers mène une double mission. Il se consacre à la recherche sur la productivité et la prospérité en ayant comme principal sujet d'étude le Québec. De plus, il veille à faire connaître les résultats de ses travaux par des activités de transfert et d'éducation.

À propos de la Fondation Walter J. Somers

En hommage au fondateur du Groupe Walter, la famille Somers a mis sur pied la Fondation Walter J. Somers. À travers différents dons, la Fondation perpétue l'héritage familial d'engagement envers la communauté et contribue à la prospérité de la société québécoise, d'abord en veillant à améliorer sa productivité, mais également en appuyant l'excellence dans l'éducation des jeunes.

