OTTAWA, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - En janvier 2023, la dette hypothécaire résidentielle au Canada s'élevait à 2,08 billions de dollars, une augmentation de 6 % par rapport à janvier 2022. Le taux de croissance, lui, a cependant ralenti par rapport aux dernières années. La confiance des consommateurs a été affaiblie en 2022. En cause? L'inflation, la hausse rapide des taux d'intérêt et le repli des marchés de l'habitation partout au pays. En conséquence, le nombre de consommateurs qui cherchent à acheter une propriété a diminué, ce qui a ralenti la croissance des prêts hypothécaires au Canada. C'est la conclusion du dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la SCHL. Ce rapport analyse les tendances les plus récentes de ce secteur. Malgré cette décélération, les ménages canadiens sont toujours confrontés à des niveaux records d'endettement hypothécaire.

Tania Bourassa-Ochoa, Spéciacliste principale, recherche sur les logement, SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Tania Bourassa-Ochoa, spécialiste principale, Recherche sur le logement à la SCHL a fait la déclaration suivante : « Étant donné le niveau record de la dette hypothécaire et la hausse du coût de la vie, on peut s'interroger sur la capacité des ménages canadiens à rembourser leur dette tous les mois. Bien que les prêts hypothécaires en souffrance demeurent faibles, ils sont un indicateur tardif. Dans les situations financières difficiles, les comptes des consommateurs sont généralement en souffrance pour les cartes de crédit, les marges de crédit et les prêts automobiles avant les prêts hypothécaires. L'augmentation des prêts en souffrance pour ces produits de crédit indique que davantage de consommateurs éprouvent des difficultés à rembourser leurs dettes. »

Le dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels montre également que les consommateurs réagissent à la hausse des taux d'intérêt. En effet, ils choisissent les options qui leur permettent de réduire leurs coûts mensuels du service de la dette :

Les emprunteurs hypothécaires optent pour des prêts hypothécaires à taux fixe à court terme dans l'attente d'une baisse des taux d'intérêt dans l'avenir.

Les prêts hypothécaires à taux fixe de cinq ans représentent désormais moins de 15 % des nouveaux prêts hypothécaires. En effet, de nombreux consommateurs optent pour des taux fixes de deux ou trois ans. Les prêts hypothécaires à taux variable représentent quant à eux moins de 20 % des nouveaux prêts hypothécaires.

Comme le coût de la dette augmente, moins d'emprunteurs hypothécaires présentent une demande de refinancement. Les données montrent d'ailleurs une baisse de 32 % des refinancements en 2022.

Davantage d'emprunteurs hypothécaires choisissent également des périodes d'amortissement plus longues. Ils réduisent ainsi leur paiement hypothécaire à court terme, même s'ils devront rembourser leur habitation sur une plus longue période.

