SKDD en Croatie lance CSD, sa nouvelle solution de dépositaire central de titres compatible avec T2S au moyen des solutions de pointe de Montran

ZAGREB, Croatie, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le 11 septembre 2023, le paysage financier de la Croatie a franchi une étape importante vers l'avenir. Središnje Klirinško Depozitarno Društvo (SKDD), également connue comme la Central Depository & Clearing Company of Croatia, a annoncé le lancement réussi de sa nouvelle solution de dépositaire central de titres. Cette nouvelle plateforme permet le début des opérations sur la plateforme européenne de règlement des titres, TARGET2-Securities (T2S).

Cette étape importante, réalisée en partenariat avec Montran, marque un tournant dans l'évolution de l'infrastructure des marchés financiers en Croatie. Elle introduit des solutions de pointe pour une gestion durable du marché des valeurs mobilières. La nouvelle plateforme de dépositaire central de titres permet à SKDD de s'intégrer efficacement à la zone européenne par l'entremise de T2S, assurant la gestion du cycle de vie complet des titres dématérialisés. Cela comprend l'inscription, l'équilibre des marchés primaires et secondaires, le règlement et le traitement des opérations stratégiques. Elle est construite en s'appuyant sur les meilleures pratiques et offre un soutien complet pour le traitement direct en utilisant les messages ISO 20022 pour ses opérations.

Selon madame Dora Matošić, présidente du conseil d'administration de SKDD, « La mise en œuvre réussie de ces nouvelles plateformes est une étape importante dans la mise à niveau de l'infrastructure croate du marché des valeurs mobilières, et son intégration à T2S contribue au développement de la stabilité et à l'efficacité du marché financier croate, fournissant une infrastructure plus avancée et mieux intégrée pour le règlement des titres. »

« La solution de dépositaire central de titres de pointe de Montran et notre expérience avec T2S fournissent au marché croate une plateforme éprouvée où toutes les parties prenantes bénéficient d'une intégration complète à T2S, des meilleures pratiques de marché, de l'harmonisation du traitement des opérations stratégiques et des notifications associées à celles-ci, et des plus récents messages ISO 20022 », a déclaré Raegan Esca, directrice générale de Montran Europe. « Nous sommes convaincus que cette plateforme stimulera l'innovation et la croissance sur le marché des capitaux croate. »

À propos de Središnje Klirinško Depozitarno Društvo de Croatie

Fondée en 1997, SKDD est un dépositaire central de titres et un registre de titres dématérialisés en Croatie. Au cours des cinq dernières années et demie, SKDD a travaillé activement sur des projets visant à intégrer davantage le marché financier croate aux pratiques commerciales européennes, jetant les bases du développement futur du marché financier de la Croatie. Pour en savoir plus : www.skdd.hr .

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions et de services d'infrastructure pour l'industrie du paiement et le marché des valeurs mobilières, au service des plus grandes institutions financières au monde, et comprend des installations et des services opérationnels essentiels à la mission dans plus de 80 pays. Pour en savoir plus, visitez www.montran.com .

SOURCE Montran Corporation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Verónica Alvaro, [email protected]