La créativité, une ressource naturelle sous-estimée ?

Daniel Lamarre du Cirque du Soleil et l'école des sciences de la créativité la Factry invitent les leaders québécois à léguer la créativité dans le cadre du lancement de MISSION : TRANSMISSION

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - D'ici 2025, le temps travaillé au sein des entreprises par des machines et des humains sera équivalent. L'automatisation va créer une réorganisation complète des emplois, dans tous les secteurs d'activité. Dans un contexte économique difficile auquel s'ajoute la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises doivent redoubler d'efforts pour tirer leur épingle du jeu. Il y a une urgence de former la main-d'œuvre sur une série de compétences clés qui sont propres à l'humain et aux emplois qu'ils occuperont à l'avenir : pensée critique, résolution de problèmes complexes, créativité et innovation, collaboration, communication, etc.

C'est ce qui motive Daniel Lamarre, vice-président exécutif du conseil d'administration du Groupe Cirque du Soleil et Marie Amiot, fondatrice de la Factry, à lancer un appel à tous les leaders de notre société afin de témoigner de l'urgence de léguer la créativité à la relève de nos organisations dans le cadre de l'événement Mission : Transmission. Le coup d'envoi se fera le 6 décembre prochain dans le cadre d'un événement, en compagnie de plusieurs leaders de tous les secteurs, qui viendront témoigner de la place faite à la créativité dans leur industrie, de leur vision et engagement à faire partie des Grands Transmetteurs de créativité.

Pierre Beaudoin -- Président du conseil d'administration de Bombardier

-- Président du conseil d'administration de Bombardier Dorothy Rhau -- Fondatrice et Présidente-directrice générale d'Audace Au Féminin

-- Fondatrice et Présidente-directrice générale d'Audace Au Féminin Jean-Martin Fortier -- le Jardinier-Maraîcher

-- le Jardinier-Maraîcher Kim Thúy -- Écrivaine

Mouffe -- Actrice, scénariste, metteur en scène et parolière

Yannick Nézet-Séguin -- Chef d'orchestre

Philippe Meunier -- Cofondateur et Président-directeur général de Sid Lee

-- Cofondateur et Président-directeur général de Caroline Quach -- Pédiatre microbiologiste-Infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire à l'Université de Montréal

La Factry une expertise reconnue et un leader naturel

La Factry est la première école au Canada à s'être dédiée entièrement au développement des compétences créatives. Près de 7 ans plus tard, l'école est un laboratoire incroyable d'enseignement de la créativité appliquée, autant dans le marché du travail que pour la relève. Il y a un savoir-faire unique au Québec en créativité et il s'enseigne à la Factry. Grâce à des partenariats récents, notamment avec Daniel Lamarre, ÉTS, Pomerleau et un réseau de collaborateurs de haut calibre, un Centre d'excellence de calibre international en développement des compétences créatives sera créé au Québec pour que les entreprises d'aujourd'hui s'adaptent à la réalité de demain.

Citations

« Je dis souvent que sans créativité, il n'y a pas d'entreprise. En effet, je crois profondément que la créativité est la condition première pour transformer nos organisations et notre société. C'est pourquoi, riche de toutes les rencontres et des expériences qui m'ont formé, je veux pouvoir léguer la créativité à celles et ceux qui reprendront le flambeau. »

Daniel Lamarre, Vice-président exécutif du conseil d'administration, Groupe Cirque du Soleil

« Depuis ses débuts en 2006, Factry aide les entreprises de tous les secteurs à faire émerger la force créative de leurs équipes. Elle prépare également les jeunes de la relève (18-27 ans) au nouveau monde du travail qui les attend. L'impact sur les individus et sur les entreprises dépasse nos attentes. Le moment est venu d'en faire un projet collectif. L'époque de la révolution industrielle doit maintenant faire place à une révolution créative. »

Marie Amiot, Présidente-directrice générale et Co-fondatrice de la Factry

L'événement aura lieu le mardi 6 décembre prochain, de 17 : 00 à 19 : 00, au New City Gas de Montréal.

Pour vous procurer des billets : https://www.factry.ca/blogue/mission-transmission/

À propos de La Factry

Depuis 2016, la Factry développe les compétences créatives des professionnels et de la relève. Établi dans le quartier Griffintown à Montréal, ce campus international se distingue par son approche transdisciplinaire, sa méthode d'enseignement innovante et ses liens avec les industries créatives et le monde des affaires. Chaque année, l'école forme plus de 2000 professionnels et accueille plus de 4000 professionnels, dirigeants d'entreprises et jeunes de la relève qui souhaitent se transformer par la créativité.

À propos de Daniel Lamarre

À titre de vice-président exécutif du conseil d'administration, Daniel Lamarre est chargé de solidifier les partenariats existants et stimuler de nouveaux projets de croissance pour le Groupe Cirque du Soleil. Après avoir contribué à bâtir l'organisation au cours des deux dernières décennies, il a transitionné vers son nouveau rôle le 1er décembre 2021, ajoutant une expertise précieuse et une forte présence montréalaise au conseil d'administration. Au cours des deux dernières décennies, en tant que président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre était responsable de la stratégie tant au niveau du développement des affaires que des opérations. Il a également dirigé la renaissance du Cirque du Soleil en 2021, et a veillé à la pérennité financière de l'organisation et à la perpétuation de sa culture et de ses valeurs. Nourrissant l'équilibre délicat qui coexiste entre la stratégie globale de l'entreprise, sa stabilité et sa croissance financière, tout comme l'intégrité de sa culture et de ses valeurs d'entreprise, Daniel Lamarre a été le fer de lance de la transformation du Cirque du Soleil en chef de file du divertissement en direct qu'il est aujourd'hui.

En son nom personnel, Daniel Lamarre a toujours été impliqué dans différentes œuvres caritatives. Il est le récipiendaire de trois doctorats honorifiques, son premier de la Faculté des Arts de l'Université d'Ottawa et son second de la Faculté de Droit de l'Université McGill et le troisième de l'UQTR. En 2018, il a été fièrement nommé officier au sein de l'Ordre du Canada.

