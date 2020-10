Les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 1 405 $ pour la période des Fêtes cette année, comparativement à 1 706 $ l'an dernier



Principaux constats Globalement, les dépenses des Fêtes devraient diminuer de 18 % en 2020, les Canadiens évoquant les préoccupations économiques, la hausse des prix des aliments et une perte d'emploi comme principaux facteurs qui les incitent à réduire leurs dépenses.





La COVID-19 a accéléré la transition vers le magasinage en ligne, 47 % des consommateurs affirmant qu'ils magasinent plus souvent en ligne depuis le début de la pandémie.





Amazon a détrôné les magasins comme point de départ des séances de magasinage des Canadiens, les achats en ligne et la fidélisation d'Amazon Prime l'emportant sur les risques liés aux magasins physiques.





Bien que les consommateurs apprécient encore l'expérience en magasin, 64 % invoquent le risque d'être exposés à la COVID-19 comme raison d'éviter les magasins.





Les Canadiens adorent magasiner en ligne, mais beaucoup sont réticents à communiquer des données personnelles aux détaillants, quoique 57 % indiquent qu'ils le feraient s'ils obtenaient une garantie complète que les renseignements fournis sont en sécurité.





Bien que la confiance des consommateurs diminue dans les perspectives économiques du pays, les Canadiens se sentent plus charitables en 2020, indiquant qu'ils feront des dons plus généreux cette année.





Plus de la moitié des Canadiens (51 %) préfèrent éviter complètement de recevoir chez eux cette année; pourtant, les budgets pour les réceptions des Fêtes demeurent pratiquement inchangés par rapport à 2019.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Selon le sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2020, la pandémie de COVID-19, avec toutes les difficultés qu'elle suscite pour les prochains mois, change radicalement la façon dont les Canadiens prévoient magasiner et dépenser pendant la prochaine période des Fêtes, qui ne sera certes pas comme les autres. Globalement, les dépenses des Fêtes devraient diminuer de 18 % par rapport à l'an dernier, et les achats en ligne gagnent du terrain de façon exponentielle, Amazon obtenant la plus grosse part du gâteau.

La pandémie en cours s'est répercutée directement sur les deux tiers (68 %) des Canadiens cette année, jetant une ombre de prudence sur la période des Fêtes 2020. Bien que bon nombre de consommateurs se sentent relativement en sécurité en ce qui concerne les finances de leur ménage, ils sont moins optimistes quant aux perspectives relatives à l'économie, d'autant plus que le pays se prépare à une deuxième vague imminente de la pandémie. Dans cet état d'esprit, le tiers des consommateurs (35 %) ont l'intention de limiter leurs dépenses des Fêtes, plus particulièrement pour les déplacements et les soupers au restaurant, mais prévoient dépenser davantage pour l'épicerie et le cannabis. Globalement, les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 1 405 $ pour la période des Fêtes, comparativement à 1 706 $ en 2019.

« La pandémie a imposé des changements considérables dans la façon dont nous vivons et travaillons, et à un rythme que peu de gens auraient pu prévoir. Les habitudes de magasinage des Canadiens ont également changé, et il est peu probable qu'ils reviennent un jour à leurs anciennes habitudes, a déclaré Alexandra Genest, associée et leader du secteur de la Consommation pour le Québec chez Deloitte. Qu'ils soient personnellement éprouvés par la COVID-19 ou non, les consommateurs sont beaucoup moins optimistes quant à l'économie du pays, ce qui changera radicalement le montant et l'affectation de leurs dépenses pendant la période des Fêtes. Les détaillants observeront incontestablement les importantes répercussions de l'évolution des comportements en matière de magasinage dans les prochains mois. »

Les Canadiens adorent Amazon : le géant du commerce en ligne a une longueur d'avance sur la concurrence

Si les achats en ligne se sont multipliés au cours des dernières années, la crise sanitaire mondiale a accéléré considérablement la tendance, alors que 47 % des Canadiens affirment qu'ils magasinent plus souvent en ligne depuis le début de la pandémie. Le magasinage en ligne devrait gagner encore plus de terrain en réaction à la COVID-19. Cette année, les consommateurs prévoient dépenser presque la moitié (44 %) de leur budget des Fêtes en ligne, en hausse comparativement à 36 % en 2019, et 66 % affirment qu'ils utiliseront Amazon pour trouver et acheter des articles en cette période des Fêtes, en hausse comparativement à 60 % l'an passé, bien devant Google (57 %, en légère hausse par rapport à 54 % en 2019) et les magasins traditionnels (53 %, en forte baisse par rapport à 69 % l'an dernier).

Les consommateurs canadiens adorent Amazon. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit du premier - et du seul - arrêt magasinage. Puisque seulement 53 % des consommateurs disent qu'ils iront probablement dans les magasins pour trouver et acheter des cadeaux et d'autres articles cette année (en baisse comparativement à 69 % en 2019), Amazon a détrôné les magasins comme point de départ des séances de magasinage des Canadiens. Au total, 25 % des consommateurs prévoient effectuer la plus grande partie de leurs achats des Fêtes sur Amazon, et Amazon Prime continue également d'attirer une clientèle fidèle au Canada, 35 % des membres Prime prévoyant une augmentation de leurs achats sur Amazon cette année comparativement à 2019.

Les magasins traditionnels en perte de popularité

Bien que les Canadiens soient moins inquiets en ce qui concerne leur santé et leur sécurité plusieurs mois après le début de la pandémie de COVID-191, ils changent tout de même leurs habitudes de magasinage. Alors que 47 % déclarent magasiner plus souvent en ligne depuis le début de la pandémie, et que 50 % disent éviter de se rendre dans des centres commerciaux fermés, moins de la moitié (43 %) des consommateurs préfèrent encore faire leurs achats des Fêtes dans un magasin physique, une baisse par rapport à 53 % en 2019.

Les consommateurs apprécient encore l'expérience en magasin pour plusieurs raisons, notamment pour éviter les frais de livraison, pour essayer les produits et pour la facilité des retours, mais ces « attraits » sont atténués par plusieurs facteurs. Bien qu'une majorité (58 %) des Canadiens soient d'avis que les détaillants ont mis en œuvre les précautions adéquates pendant la pandémie, 64 % invoquent le risque d'être exposés à la COVID-19 comme raison d'éviter les magasins, mais aussi les foules et les longues files dans les commerces, à commencer par les files pour y entrer.

« Le magasinage des Fêtes ne sera pas considéré comme une expérience amusante cette année, mais plutôt comme une tâche à accomplir de la manière la plus rapide, efficiente et sécuritaire possible, a ajouté Mme Genest. Par conséquent, beaucoup de Canadiens opteront simplement pour le magasinage en ligne, mais les détaillants traditionnels n'ont pas perdu tout leur pouvoir d'attraction. Malgré la popularité grandissante des achats en ligne, les magasins qui seront en mesure de répondre aux préoccupations des consommateurs en ce qui a trait à la protection de la santé et de la sécurité, en plus d'offrir une expérience client harmonieuse, personnalisée et conviviale qui va au-delà des attentes, attireront encore les consommateurs. »

Assurer la sécurité des données personnelles : une priorité pour les Canadiens

Alors que les achats en ligne continuent de gagner en popularité au Canada, les consommateurs devraient s'attendre à voir de nombreuses marques de détail accélérer considérablement leurs efforts en matière de commercialisation numérique pendant la période des Fêtes. Cette tentative d'attirer l'attention des consommateurs et leur portefeuille donnera également de nouvelles occasions aux Canadiens de communiquer des données personnelles aux détaillants, ce qui pourrait se traduire par un risque accru de violations de la cybersécurité et de divulgation ou de vol de données.

Même si plus du tiers des Canadiens (37 %) déclarent avoir subi les répercussions d'une violation de données - vol des renseignements de leur carte de crédit, de leurs données personnelles ou médicales ou de leur identité - ils semblent disposés à communiquer des données personnelles aux détaillants, mais dans certaines circonstances. La sécurité est ici primordiale : 57 % des consommateurs indiquent qu'ils seraient disposés à communiquer des renseignements personnels s'ils obtenaient une garantie complète que les renseignements fournis sont en sécurité, 52 % fourniraient ces renseignements seulement avec leur consentement explicite, et 51 % veulent qu'on leur garantisse que leurs données ne seront pas communiquées à une tierce partie. Les détaillants n'ont d'autre choix que de redoubler d'efforts pour regagner la confiance des consommateurs à l'égard de leur capacité d'assurer la sécurité de leurs données personnelles. Ceux qui satisfont aux exigences des Canadiens en matière de confidentialité et de sécurité des données ont beaucoup plus de chances d'obtenir les données nécessaires pour dégager des perspectives qui changent la donne.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les prévisions des dépenses de consommation pour la période des Fêtes de 2020 ainsi que sur les tendances en matière de commerce de détail.

























1 Outil de suivi de l'état du secteur de la consommation de Deloitte (en anglais seulement), août 2020,https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/consumer-industrial-products/articles/deloitte-state-of-the-consumer-tracker.html.

À propos du sondage

Les perspectives concernant les dépenses de consommation pour les Fêtes de 2020 analysent les comportements, attitudes et préférences de magasinage dont les détaillants devraient tenir compte en vue du prochain temps des Fêtes. Les constats s'appuient sur un sondage mené en septembre auprès de plus de 1 000 consommateurs de partout au Canada, issus de diverses tranches d'âge et représentatifs de différentes situations financières. Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 professionnels font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Marilyne Plouffe, Deloitte Canada, 514-393-5471, [email protected] ; Kyle Wyskiel, Deloitte Canada, 416-354-1574, [email protected]