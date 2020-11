Intellijoint Surgical Inc. en tête de liste avec une croissance des revenus dépassant 19 300 % entre 2016 et 2019

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Deloitte est honoré de dévoiler les lauréates de cette année des prix Technologie Fast 50, Sociétés prometteuses et Entreprises Fast 15. Le palmarès Technologie Fast 50 souligne les réalisations de classe mondiale d'entreprises canadiennes du secteur des technologies pour la 23e année, mettant en évidence la résilience, l'engagement envers l'innovation, le leadership et la croissance rapide des revenus entre 2016 et 2019. Cette année, les lauréates du palmarès Fast 50 ont atteint une croissance moyenne sur trois ans de 2 144 %, comparativement à 1 689 % en 2019.

En tête du palmarès Fast 50 cette année, avec une croissance sur trois ans de 19 311 %, figure Intellijoint Surgical Inc., une entreprise de Kitchener qui développe des outils intelligents conçus pour accroître la précision des opérations orthopédiques et l'efficacité des hôpitaux, en plus d'améliorer la vie des patients en fournissant aux chirurgiens une technologie efficace et facile à utiliser.

En deuxième position se trouve ApplyBoard, une plateforme de recrutement SaaS, avec une croissance sur trois ans de 12 597 %. L'entreprise de Kitchener aide des étudiants étrangers à fréquenter les meilleurs établissements d'enseignement supérieur à l'échelle mondiale, en révolutionnant le processus de demande d'admission des étudiants et en leur permettant d'accéder à la meilleure formation possible.

Occupant la troisième position, avec une croissance sur trois ans de 12 483 %, figure Ada, une entreprise située à Toronto et un chef de file sur le marché en service informatique à la clientèle. La plateforme fondée sur l'intelligence artificielle d'Ada permet aux entreprises du monde entier de répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui, en établissant des relations attentionnées et personnalisées qui améliorent la valeur à long terme et les résultats financiers.

« Les lauréates du palmarès Fast 50 de cette année devraient être particulièrement fières d'avoir obtenu ce titre, puisque leur rôle dans le milieu des affaires canadien est crucial, particulièrement pendant cette période agitée, a déclaré Erica Pretorius, associée et leader nationale pour le programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. Leur vision audacieuse et leur véritable engagement envers l'innovation leur permettent non seulement d'améliorer le monde d'aujourd'hui, mais aussi de façonner l'avenir, malgré l'incertitude constante. Les lauréates de cette année ont su faire preuve de résilience, d'innovation et d'adaptation, au long d'une année imprévisible marquée par l'instabilité économique et la crise de santé publique en cours. »

La COVID-19 constitue la préoccupation première

Le sondage annuel de Deloitte mené auprès des chefs de la direction des entreprises figurant au palmarès Technologie Fast 50 a révélé que la pandémie de COVID-19 constitue le plus grand défi pour les entreprises canadiennes en 2020. C'est la première fois en quatre ans que les répondants n'ont pas nommé la main-d'œuvre comme principal défi; celle-ci se classe maintenant au quatrième rang, après l'avènement de nouveaux concurrents et les conséquences de la COVID-19 sur l'économie.

Malgré les différents défis posés par la pandémie, la majorité des répondants (73 %) ont indiqué que l'aide fournie par le gouvernement du Canada à leur entreprise a été positive pendant cette période sans précédent. De même, 70 % des répondants ont affirmé qu'ils avaient déposé une demande dans le cadre des programmes d'aide fédéraux ou provinciaux liés à la COVID-19.



Le pourcentage d'entreprises du secteur des technologies qui conviennent que, dans l'ensemble, les différents paliers de gouvernement au Canada aident suffisamment les entreprises du secteur atteint également un sommet cette année (69 %), comparativement à 50 % en 2019. Cela est particulièrement important, puisqu'il est crucial d'encourager les investissements dans les entreprises canadiennes du secteur des technologies pour que le Canada demeure concurrentiel sur la scène mondiale et que le capital national du pays continue de croître1.

« Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire mondiale actuelle, les chefs de la direction des entreprises figurant au palmarès Fast 50 de cette année sont unanimes : l'aide gouvernementale a véritablement soutenu les entreprises dans la gestion des répercussions de cette crise, a affirmé Anders McKenzie, leader du groupe Technologies, médias et télécommunications (TMT) de la pratique des Conseils financiers de Deloitte Canada. Les gouvernements jouent un rôle essentiel dans le succès de tous les secteurs au Canada. Pour les entités canadiennes de TMT, une politique de réglementation claire, des programmes de financement novateurs et de l'aide fournie au moyen de pratiques d'approvisionnement sont trois éléments fondamentaux pour réussir. Nous n'observons pas seulement des déclarations positives sur les programmes d'aide financière aux entreprises, mais également une augmentation significative de la façon dont les entreprises de technologie perçoivent le rôle du gouvernement. »

Augmentation du nombre de femmes dans le secteur des technologies

L'augmentation du nombre de femmes dans le secteur des technologies est l'un des domaines où les entreprises canadiennes affichent des résultats frappants en 2020. En effet, près du tiers des lauréates du palmarès Fast 50 (31 %) affirment que plus de 41 % des personnes qui postulent à un poste sont des femmes, une augmentation substantielle de 16 points de pourcentage par rapport à 2019. De même, 20 % des répondants ont indiqué que plus de 50 % des personnes embauchées pour l'ensemble des postes sont des femmes, en hausse par rapport à seulement 7 % l'an dernier.

Le pourcentage de postes de direction occupés par des femmes parmi les entreprises figurant au palmarès Fast 50 constitue un autre changement positif cette année. Le nombre de répondants affirmant que moins de 10 % des postes de direction sont occupés par des femmes a diminué de près de la moitié en 2020. Ce pourcentage est maintenant de 18 %, comparativement à 34 % en 2019. De plus, près d'un quart (22 %) des répondants ont indiqué qu'entre 31 et 40 % des postes de direction sont occupés par des femmes, en hausse par rapport à seulement 8 % l'an dernier. Parallèlement à l'augmentation du nombre de femmes occupant des postes de direction, on note l'augmentation du nombre de répondants qui croient que favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif est l'un des trois principaux facteurs stratégiques qui contribuent au succès d'une entreprise (86 %), comparativement à 80 % en 2019.

« Nous constatons un important changement pour les femmes dans le secteur des technologies en 2020, un changement qui, franchement, est attendu depuis quelque temps, a déclaré Erica Pretorius. On remarque non seulement que le nombre de femmes candidates a augmenté parmi les entreprises figurant au palmarès Fast 50, mais aussi que le nombre de femmes embauchées s'est accru. Le fait que les femmes occupent de plus en plus de postes de direction dans ces organisations est également un signe positif, alors qu'elles ont une influence directe sur les décisions d'affaires et la direction de l'entreprise. Ces statistiques laissent entrevoir un avenir attrayant et prometteur pour les femmes dans le secteur des technologies! »

La majorité des lauréates du palmarès Fast 50 de cette année sont établies en Ontario (29), suivies de celles du Québec (10), de la Colombie-Britannique (6), de la région de l'Atlantique (3) et des Prairies (2).

Les lauréates de la catégorie Sociétés prometteuses de 2020 sont AltaML, Certn, ClearBanc, conversationHEALTH, Dialogue Technologies, Drop Technologies, InputHealth, Maple, Mysa Thermostat, Neovation Learning, Owl, RIWI Corp., ShipTrack, TickSmith, Vention et Voltera. Ces entreprises remarquables sont essentielles à la réussite future du secteur des technologies.

Les lauréates de la catégorie Entreprises Fast 15 de 2020 sont 360insights, AcuityAds, Aucerna, Canada Drives, district m, Docebo, Doxim Inc., Eddyfi Technologies, Financeit, Geotab, Helcim, Kinova, Paladin Technologies, Sangoma Technologies et SendtoNews. Ces lauréates dominent leur secteur et joignent les rangs des autres chefs de file mondiaux au Canada.

La liste complète des lauréates des catégories Technologie Fast 50, Sociétés prometteuses et Entreprises Fast 15 est disponible au www.fast50.ca.

Rang Nom de l'entreprise Ville Province Croissance (%) 1. Intellijoint Surgical Inc. Kitchener ON 19 311 % 2. ApplyBoard Kitchener ON 12 597 % 3. Ada Toronto ON 12 483 % 4. Mistplay Montréal QC 11 503 % 5. League Toronto ON 7 694 % 6. Flexiti Toronto ON 5 748 % 7. Mojio Vancouver BC 3 612 % 8. Avidbots Corp. Kitchener ON 2 146 % 9. Talent.com Montréal QC 2 038 % 10. VitalHub Corp. Toronto ON 1 995 % 11. LiveBarn, Inc. Montréal QC 1 455 % 12. Auvik Networks Waterloo ON 1 307 % 13. Wavo.me Inc. Montréal QC 1 268 % 14. Sportlogiq Montréal QC 1 185 % 15. BookJane Toronto ON 1 146 % 16. Later Vancouver BC 1 074 % 17. Alaya Care Montréal QC 1 051 % 18. Kira Systems Toronto ON 981 % 19. Introhive Fredericton NB 938 % 20. PetalMD Québec QC 874 % 21. Borrowell Toronto ON 809 % 22. PayBright Toronto ON 765 % 23. StackAdapt Toronto ON 754 % 24. jane.app North Vancouver BC 733 % 25. FundThrough Toronto ON 726 % 26. Thinkific Vancouver BC 691 % 27. Loopio Inc. Toronto ON 681 % 28. Freightera Vancouver BC 678 % 29. Daisy Intelligence Toronto ON 669 % 30. Bonfire Kitchener ON 649 % 31. Altus Assessments Toronto ON 616 % 32. Tulip Toronto ON 610 % 33. #paid Toronto ON 590 % 34. Ecopia.AI Toronto ON 582 % 35. Jobber Edmonton AB 577 % 36. Kraken Robotic Systems Inc. Mount Pearl NL 568 % 37. VersaPay Toronto ON 506 % 38. Roadmunk Toronto ON 481 % 39. TRAXXALL Montréal QC 478 % 40. ImmunoPrecise Antibodies Victoria BC 476 % 41. 7shifts Saskatoon SK 466 % 42. LowestRates.ca Toronto ON 438 % 43. Planbox Laval QC 426 % 44. Evenica Corp. Oakville ON 420 % 45. Proposify Halifax NS 414 % 46. FLO AddÉnergie Québec QC 404 % 47. Fiix Inc. Toronto ON 401 % 48. Smile.io Kitchener ON 400 % 49. Volanté Systems Toronto ON 391 % 50. TouchBistro Toronto ON 381 %

