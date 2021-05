OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), au titre de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), a publié aujourd'hui la deuxième d'une série à trois parties intitulée Concordance des listes de médicaments des régimes publics au Canada. Le plus récent rapport examine les lacunes et les chevauchements dans la couverture et le financement des médicaments oncologiques au Canada.

Le rapport conclut que la couverture des médicaments oncologiques est très uniforme au sein des régimes publics d'assurance-médicaments au Canada. Cependant, on observe des différences importantes parmi les administrations quant aux payeurs des médicaments oncologiques administrés à l'extérieur des hôpitaux, ce qui peut avoir une incidence sur le fardeau financier ressenti par les patients dans les différentes provinces.

Le rapport est le premier de son genre à décrire les variations au niveau des dépenses et du financement en oncologie dans l'ensemble du pays et pourrait intéresser tout particulièrement les décideurs dans le cadre de leurs efforts continus visant un accès plus équitable et abordable aux médicaments pour tous les Canadiens.

Faits en bref

Le taux de concordance dans l'ensemble du pays en ce qui concerne le choix de médicaments oncologiques remboursés est assez élevé, se situant en moyenne à 84 %

Lorsque les données sont pondérées en fonction des ventes, le taux de concordance est encore plus élevé à 96%, ce qui signifie que les médicaments plus rarement couverts par les régimes publics ne représentent qu'une petite part des ventes nationales.

La répartition des payeurs pour les médicaments oncologiques administrés à l'extérieur des hôpitaux varie grandement d'une province à l'autre, en raison des différences au niveau de l'admissibilité à la couverture par le régime public d'assurance-médicaments.

Les contributions des patients assurés par les régimes publics aux coûts de leurs médicaments oncologiques administrés à domicile diffèrent selon leur lieu de résidence, mais les franchises et les quotes-parts plus élevées exigées par les régimes privés font en sorte que les patients ayant une assurance privée versent des contributions totales plus élevées, en moyenne.

