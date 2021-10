La série masculine d'athlètes d'élite de la 43 e course annuelle mettra en vedette des légendes comme Wai Ching Soh (Malaisie), qui s'est classé deuxième en 2019, Sproule Love (Saint-Louis, Missouri) qui a terminé troisième en 2018 et sixième en 2019, et David Roeske (Loveland, Colorado), la quatrième personne à avoir réussi à gravir le mont Everest. Parmi les concurrentes les plus connues de la série féminine d'athlètes d'élite, on compte Cindy Harris (Indianapolis, Indiana) - qui s'est classée deuxième dans la course de 2019 - ainsi que Shari Klarfeld (Plainview, New York), Maria Elisa Lopez Pimentel (Mexique), Omar Bekkali (Belgique) et Fabio Ruga (Italie) qui se sont toutes classées parmi les six premières en 2019.

« C'est un grand honneur de pouvoir revenir à New York et rivaliser avec les meilleurs athlètes au monde dans un défi aussi unique et dans un endroit aussi emblématique », a déclaré Wai Ching Soh, détenteur du record mondial Guinness pour avoir gravi le plus grand escalier vertical en une heure. « Je ne doute pas que la compétition sera féroce cette année, et je me réjouis à l'idée de participer encore une fois à un défi aussi important et, je l'espère, de battre mon record personnel. »

En nouveauté cette année, la marque de vêtements de sport haute performance On Running se joindra à la course, avec une série dédiée aux passionnés de course et aux influenceurs de partout au pays désireux de gravir le lieu le plus emblématique de New York.

Turkish Airlines, une compagnie aérienne internationale de premier plan qui offre des vols vers plus de pays et de destinations internationales que tout autre transporteur, est de retour pour une troisième année en tant que commanditaire principal de la course Run-Up 2021 et offrira un vol gratuit au gagnant et à la gagnante de cette course de haut niveau. En plus de desservir l'aéroport JFK de New York, Turkish Airlines a lancé sa dixième porte d'entrée aux États-Unis à l'aéroport international de Newark plus tôt cette année, le 21 mai 2021.

« Turkish Airlines est honorée de participer une fois de plus à cet événement exaltant qui rassemble des communautés du monde entier dans une course incroyable dans l'édifice le plus emblématique du monde, a déclaré Cenk Ocal, directeur général de Turkish Airlines New York. C'est avec grand plaisir que nous poursuivons notre engagement envers les événements sportifs et les organisations qui soutiennent le dynamisme et l'esprit de compétition, tout en offrant aux participants la possibilité de voir le monde et la chance de gagner des billets à bord d'un vol Turkish Airlines pour l'une des 300 destinations que nous desservons dans le monde. »

La Challenged Athletes Foundation (CAF) est de retour en tant qu'organisme de bienfaisance officiel de la course Run-Up. La CAF est un chef de file mondial dans l'aide aux personnes ayant des déficiences physiques : elle les incite à s'impliquer et à continuer de faire du sport en leur offrant des possibilités sportives inégalées, de l'espoir et de l'éducation, et les inspire à adopter un mode de vie actif.

« Nous sommes heureux de participer une fois de plus à un événement emblématique qui réunit des athlètes souffrant de handicaps et nos partisans pour faire progresser notre mission. Nous avons un groupe impressionnant et puissant d'athlètes et de collecteurs de fonds qui, avec l'aide de l'Empire State Building, montreront au monde ce qu'une personne ayant un handicap peut accomplir lorsqu'elle a le soutien nécessaire pour atteindre ses objectifs », a déclaré Doug Olson, directeur principal du développement du Nord-Est pour la CAF.

En plus des séries ON Running, Turkish Airlines et CAF, on comptera également parmi les participants des médias, des célébrités comme la vedette de The Bachelorette Tayshia Adams et l'entraîneur de célébrités Don Saladino, ainsi que des participants à la loterie dans d'autres séries spécifiques. L'auteur et investisseur de capital-risque Tim Draper sera l'hôte d'une série qui opposera la côte Ouest à la côte Est, alors que Silicon Valley Ventures affrontera New York City Ventures pour remporter un don de 100 000 $ à leur organisme de bienfaisance respectif. Le soir de la course, les lumières de renommée mondiale de la tour de l'Empire State Building brilleront aux couleurs de Turkish Airlines - rouge et blanc - pour célébrer l'événement.

Vous trouverez plus de renseignements sur l'Empire State Building et la course Run-Up en ligne.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des commerces de détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre au monde. Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend 10,1 millions de pieds carrés louables au 30 juin 2021, soit 9,4 millions de pieds carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède également environ 700 000 pieds carrés louables dans son portefeuille de commerces de détail.

L'Empire State Realty Trust est un chef de file en matière d'efficacité énergétique spécialisé dans l'environnement bâti et la durabilité, avec 76 % du portefeuille admissible certifié ENERGY STAR et entièrement alimenté par l'énergie éolienne renouvelable. En tant que premier portefeuille immobilier commercial en Amérique à obtenir la cote santé et sécurité de WELL vérifiée par une tierce partie et fondée sur des données probantes, l'ESRT a de plus obtenu la cote 5 étoiles de GRESB, la plus élevée, et la reconnaissance Green Star pour sa performance en matière de durabilité dans l'immobilier. Il a été nommé champion Fitwel dans le domaine des bâtiments sains et performants. Pour en savoir plus sur l'Empire State Realty Trust, consultez le esrtreit.com et suivez ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, « L'immeuble le plus célèbre au monde », appartient à Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE). Il surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 1 454 pieds (de la base au sommet de l'antenne). Le projet de relance de 165 millions de dollars de l'Empire State Building Observatory Experience crée une toute nouvelle expérience comprenant une porte d'entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et l'Observatoire du 102e étage réaménagé avec des fenêtres du plancher au plafond. La visite de l'observatoire du 86e étage est la seule à offrir de sa terrasse en plein air des vues spectaculaires à 360 degrés sur New York et au-delà. L'Observatoire permet aux visiteurs de s'orienter pour toute leur visite de New York et couvre tous les aspects, de l'histoire emblématique de l'édifice à sa place actuelle dans la culture populaire. Pour en savoir plus : www.esbnyc.com. L'année 2021 marque le 90e anniversaire de l'édifice qui a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1931. Nommé immeuble favori des États-Unis par l'American Institute of Architects, destination voyage la plus populaire au monde par Uber et attraction numéro 1 de New York par Lonely Planet, il accueille plus de 4 millions de visiteurs du monde entier chaque année.

Depuis 2011, l'immeuble est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages offrent des locaux à un éventail diversifié de locataires de bureaux, des sociétés comme LinkedIn, Shutterstock et Global Brands Group, ainsi que des sociétés axées sur la vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et des billets pour l'expérience de l'Observatoire, visitez esbnyc.com ou suivez les réseaux sociaux de l'immeuble sur Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

