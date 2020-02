La Cour supérieure du Québec autorise un recours institué par California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec contre Valeant Pharmaceuticals et d'autres défendeurs.

L'autorisation d'intenter un recours en dommages-intérêts en vertu de la LVM a été octroyée à l'encontre de Valeant et certains de ses administrateurs et dirigeants durant la Période concernée, nommément : J. Michael Pearson, Howard B. Schiller, Robert L. Rosiello, Robert A. Ingram, Ronald H. Farmer, Theo Melas-Kyriazi, G. Mason Morfit, Laurence Paul, Robert N. Power, Norma A. Provencio, Lloyd M. Segal, Katharine B. Stevenson, Colleen Goggins et Jeffrey W. Ubben, ainsi qu'à l'encontre des assureurs de Valeant, AIG Insurance Company of Canada, Allianz Global Risks US Insurance Company, Everest Insurance Company of Canada, Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada,Temple Insurance Company, Xl Insurance Company SE, Chubb Insurance Company of Canada, Ironshore Canada Ltd., Liberty Mutual Insurance Company, et Lloyd's Underwriters. L'autorisation a également été octroyée à l'encontre des vérificateurs de Valeant durant la Période concernée, PricewaterhouseCoopers LLP.