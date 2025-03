Suspension de la plupart des résolutions de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Korea Zinc… Une grande victoire pour les partenaires de Young Poong et de MBK

Un feu vert pour assurer le contrôle du zinc coréen

SÉOUL, Corée du Sud, le 8 mars 2025 /CNW/ - La Cour a statué que la restriction des droits de vote de Young Poong à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Korea Zinc du 23 janvier était illégale, suspendant l'efficacité de la plupart des résolutions adoptées, y compris la résolution visant à imposer un plafond au nombre d'administrateurs.

De plus, comme la restriction des droits de vote de Young Poong a été jugée illégale, les tâches des sept administrateurs nommés par Korea Zinc, qui ont été nommés dans le cadre d'un processus entaché par d'importants défauts de procédure, ont également été suspendues.

Le 7 mars, la division civile 50 de la Cour de district centrale de Séoul a accordé une injonction à Young Poong et à MBK Partners pour suspendre les résolutions de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Korea Zinc, statuant que « En vertu de l'article 369, paragraphe 3 de la Commercial Act, restreindre les droits de vote de Young Poong dans Korea Zinc est illégal. Par conséquent, la Cour a suspendu l'efficacité des résolutions sur :

Article 1-2 : Établissement d'un plafond quant au nombre d'administrateurs

Article 1-4 : Répartition des actions

Article 1-6 : Nomination du président du conseil parmi les administrateurs externes

Article 1-7 : Modification de la date de clôture des registres des dividendes

Article 1-8 : Introduction des dividendes trimestriels

De plus, il a été interdit aux sept administrateurs nommés par Korea Zinc d'exercer leurs fonctions d'administrateurs externes.

Avec cette décision, bien que la résolution modifiant les statuts constitutifs pour introduire le vote cumulatif (article 1-1) demeure en vigueur, le plafond du nombre d'administrateurs (fixé à 19) a été annulé, et les sept administrateurs nommés par Korea Zinc ne peuvent plus exercer leurs fonctions.

Cette décision ouvre la voie à Young Poong et à MBK Partners, les plus importants actionnaires, pour obtenir le contrôle de Korea Zinc.

Young Poong et MBK Partners ont accueilli favorablement la décision du tribunal d'accorder l'injonction.

Lors de l'assemblée générale annuelle de Korea Zinc, prévue à la fin de mars, un nouveau conseil d'administration sera élu par vote cumulatif. Young Poong et MBK Partners ont déjà soumis une proposition de candidature de 17 administrateurs.

Un représentant de Young Poong et de MBK Partners a déclaré : « Nous déploierons tous les efforts possibles pour rétablir la gouvernance d'entreprise, la valeur pour les actionnaires et la valeur d'entreprise à Korea Zinc grâce à une assemblée générale annuelle juste et transparente. »

