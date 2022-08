MONTRÉAL, le 12 août 2022 /CNW/ - Redevances Nomad Ltée (TSX : NSR) (NYSE : NSR) (« Nomad » ou la « Société ») est ravie d'annoncer que la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance définitive approuvant l'acquisition précédemment annoncée de la Société par Sandstorm Gold Ltd. (l'« acheteur ») au moyen d'un plan d'arrangement établi sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement »). Conformément aux modalités de l'arrangement, l'acheteur fera l'acquisition de toutes les actions en circulation de la Société pour une contrepartie de 1,21 action ordinaire de l'acheteur par action de Nomad.

La Société a maintenant reçu toutes les approbations en matière de réglementation et de concurrence nécessaires à la réalisation de l'arrangement. Sous réserve du respect des conditions de clôture restantes prévues dans la convention d'arrangement datée du 1er mai 2022 entre la Société et l'acheteur, ou sous réserve de la renonciation à ces conditions, l'arrangement devrait entrer en vigueur le ou vers le 15 août 2022.

Par suite de la réalisation de l'arrangement, la Société prévoit radier ses actions ordinaires de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »), de la Bourse de New York et de la Bourse de Francfort et radier l'inscription de ses bons de souscription à la cote de la TSX. La Société a également déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières une demande de révocation de son état d'émetteur assujetti dans les territoires pertinents après la réalisation de l'arrangement.

Pour obtenir une description plus détaillée de l'arrangement, veuillez vous reporter à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 11 juillet 2022 (en anglais seulement), qui peut être consultée sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml.

À propos de Redevances Nomad Ltée

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad détient un portefeuille de 21 redevances, flux et autres actifs, dont 8 se trouvent sur des mines en production. Nomad prévoit accroître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires relatifs à des mines qui sont en production ou qui le seront à court terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.nomadroyalty.com.

À propos de Sandstorm Gold Ltd.

Sandstorm est une société de redevances aurifères qui fournit un financement initial aux sociétés minières aurifères à la recherche de capitaux et qui, en retour, reçoit le droit à un pourcentage de l'or produit par une mine, pour la durée de vie de celle-ci. Après la réalisation de l'acquisition de Nomad annoncée le 2 mai 2022, Sandstorm détiendra un portefeuille de 250 redevances, dont 39 des mines sous-jacentes sont en production. Sandstorm prévoit accroître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de redevances aurifères supplémentaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sandstormgold.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres règles d'exonération américaines applicables (collectivement, « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visées par la présente mise en garde, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci.

Toutes les déclarations autres que les déclarations concernant des faits historiques qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui comportent certains risques et incertitudes et sont basées sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis à l'heure actuelle et des hypothèses de la direction. Toute déclaration qui exprime ou comporte des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s'attendre à » ou « ne pas s'attendre à », « être prévu », « prévoir » ou « ne pas prévoir », « planifier », « estimer » ou « avoir l'intention », ou en indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard) n'est pas une déclaration concernant des faits historiques et peut être une déclaration prospective, notamment les déclarations concernant la date prévue et le calendrier de réalisation de l'arrangement; la radiation des actions ordinaires et de l'inscription des bons de souscription de la Société ainsi que la révocation de l'état d'émetteur assujetti de la Société après la réalisation de l'arrangement. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de ceux que laissent entrevoir les déclarations prospectives.

Veuillez consulter la rubrique intitulée « Risk Relating to the Arrangement and the Combined Company » de la circulaire et la rubrique intitulée « Risk Factors » de la notice annuelle de Nomad datée du 30 mars 2022 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que la rubrique intitulée « Risks and Uncertainties » du rapport de gestion de Nomad pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion intermédiaire de Nomad pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, lesquels documents (en anglais seulement) se trouvent sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux que ces déclarations prévoient. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites en date de celui-ci. Nomad décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou pour toute autre raison que ce soit, sauf dans la mesure requise en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Si Nomad met à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, il ne faut pas en déduire que Nomad fera d'autres mises à jour concernant ces déclarations prospectives.

