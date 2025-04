TORONTO, le 21 avril 2025 /CNW/ - La Cour supérieure de justice de l'Ontario a certifié un recours collectif multiterritorial contre Monsanto Canada ULC (maintenant Bayer CropScience Inc.), Monsanto Company et Bayer Inc. (collectivement, les « Défenderesses »). Ce recours collectif, intenté en juin 2019, allègue que Roundup® et d'autres herbicides à base de glyphosate pourraient causer le lymphome non hodgkinien (aussi appelé « LNH »), un type de cancer, et que les Défenderesses n'ont pas averti adéquatement les utilisateurs de ce risque allégué.

Le recours collectif est intenté au nom d'un groupe définie comme :

« Toute personne au Canada qui a) a eu une exposition significative au Roundup® avant le 8 décembre 2023, et b) qui a été diagnostiquée avec un lymphome non hodgkinien après son exposition significative, mais avant le 8 décembre 2023. »

L'exposition significative est définie comme l'application de tout herbicide contenant du glyphosate fabriqué, commercialisé, vendu ou distribué par les Défenderesses à plus de deux reprises sur une période de 12 mois ET à plus de 10 reprises au cours d'une vie.

Certains membres de la famille des personnes qui répondent aux critères ci-dessus sont également inclus dans le recours collectif.

Toutes les personnes au Canada qui répondent à la définition du groupe n'ont rien à faire pour le moment et seront automatiquement incluses dans le groupe. Ceux qui souhaitent se retirer ou s'exclure de ce recours collectif doivent envoyer une demande écrite avant la date limite, (le 17 juillet 2025).

Les Défenderesses nient vigoureusement que leurs herbicides à base de glyphosate, y compris les herbicides de marque Roundup®, causent le lymphome non hodgkinien.

Des renseignements supplémentaires sur le recours collectif peuvent être trouvés dans l'avis de certification détaillé disponible sur le site web des avocats du groupe aux adresses suivantes : www.mckenzielake.com, https://kmlaw.ca/cases/roundup-class-action/, et https://www.merchantlaw.com/class-actions-recours-collectif-canada/roundup-monsanto-bayer-non-hodgkins-lymphoma.

Contactez directement les avocats du groupe :

McKenzie Lake Lawyers LLP, Téléphone Sans-Frais : 1.800.261.4844. Courriel :

[email protected]

Koskie Minsky LLP, Téléphone Sans-Frais : 1.833.630.1783. Courriel : [email protected]

Merchant Law Group LLP, Téléphone Sans-Frais : 1.866.982.7777. Formulaire électronique sur https://www.merchantlaw.com/class-actions-recours-collectif-canada/roundup-monsanto-bayer-non-hodgkins-lymphoma

Les membres du groupe situés au Québec peuvent communiquer avec le cabinet Dussault De Blois Lemay Beauchesne SENCRL au 1.418.657.2424 ou par courriel ( [email protected] ) pour obtenir accès à des services juridiques en français et de plus amples renseignements sur ce recours collectif.

