La Corporation financière Northbridge choisit SAS, chef de file en matière d'analytique, pour se préparer à l'IFRS 17

TORONTO, le 21 oct. 2019 /CNW/ - La Corporation financière Northbridge (Northbridge), une société de Fairfax, a choisi SAS, le leader de l'analytique, pour l'épauler dans ses travaux de conformité à l'IFRS 17. On s'attend à ce que la nouvelle Norme internationale d'information financière (IFRS 17) accroisse la complexité et le coût des opérations dans le secteur et augmente la quantité d'informations financières détaillées requise.

Ensemble, SAS et Northbridge travailleront en vue de répondre de manière efficace aux exigences de l'IFRS 17 et d'offrir des avantages supplémentaires qui vont au-delà de la conformité en vue d'effectuer une meilleure gestion des données, qui viendra soutenir les activités commerciales et la gestion financière de Northbridge.

« Cette collaboration avec SAS nous permet de tirer parti de notre relation existante en vue d'assurer une mise en œuvre réussie de l'IFRS 17. L'expertise de nos ressources internes, combinée au savoir-faire de SAS, permettra à notre société de se conformer à la norme dans les délais établis, tout en optimisant les fonctionnalités de cette nouvelle solution », a déclaré Craig Pinnock, dirigeant principal des finances, Northbridge.

L'IFRS 17 apportera des changements fondamentaux au domaine de la comptabilité. Les sociétés d'assurance devront rendre compte plus en détail de l'effet des contrats d'assurance sur leur situation financière. La réglementation exige une analyse financière plus détaillée et une coopération accrue entre les services d'actuariat et de comptabilité. Bien que les normes n'entreront en vigueur qu'en janvier 2022, de nombreux assureurs ont déjà commencé à se préparer à ces changements.

« La mise en œuvre à l'échelle mondiale de l'IFRS 17 sera probablement l'un des changements les plus perturbateurs que le secteur de l'assurance a jamais connus, a souligné Cameron Dow, président, SAS Canada. Nous reconnaissons le niveau de complexité que l'IFRS 17 entraîne pour le secteur de l'assurance et nous nous engageons à soutenir l'industrie au moyen de nos solutions novatrices de transformation du risque financier. Nous avons ce qu'il faut pour alléger le fardeau réglementaire des exigences actuelles et à venir en matière de production de rapport. »

« Alors que nous approchons de la date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2022, les assureurs doivent se pencher sur une tâche essentielle à l'heure actuelle, qui consiste à prendre les décisions appropriées en matière de mise en œuvre et à ne pas sous-estimer les ressources qui seront nécessaires pour apporter les modifications requises de façon efficace, tout en respectant la date limite, a ajouté Darryl Ivan, responsable des services conseils en gestion du risque pour l'Amérique du Nord chez SAS. SAS poursuit sur sa lancée visant à soutenir les sociétés en ce qui a trait à l'IFRS 17 puisque nous possédons l'expertise, la souplesse et la capacité nécessaires pour appuyer les actuaires, les gestionnaires et les spécialistes de la comptabilité en vue de répondre aux exigences de cette norme complexe et en constante évolution. Les assureurs avant-gardistes, comme la Corporation financière Northbridge, s'en servent également en tant qu'occasion de se transformer et de remanier leur façon d'exploiter les données pour obtenir des avantages commerciaux et opérationnels. »

En tant que chef de file du marché des solutions de gestion des risques financiers, SAS s'engage à soutenir ses clients et à les aider à satisfaire les exigences complexes de l'IFRS 17. SAS tire profit de son solide réseau de partenaires et de son expérience client pour s'adapter à la nature changeante de la conformité réglementaire. SAS, qui travaille auprès de certains des assureurs internationaux et régionaux les plus importants au monde, misera sur ses vastes connaissances et sur son réseau de partenaires pour aider la Corporation financière Northbridge à respecter tous les mandats liés à l'IFRS 17 au moyen d'un environnement de conformité unique et complet. La nouvelle solution repose sur la même plateforme d'analytique flexible et hautement performante qui aide les compagnies d'assurances à satisfaire Solvabilité II et le secteur bancaire à aborder sa propre perturbation réglementaire occasionnée par l'IFRS 9.

Pour connaître la raison pour laquelle les assureurs devraient agir dès maintenant pour se préparer aux nouvelles exigences, visitez notre centre de ressources à l'adresse http://www.sas.com/ifrs17-hub (en anglais seulement).

Northbridge

Northbridge est une filiale en propriété exclusive de Fairfax et elle contribue à protéger les sociétés canadiennes depuis plus de 90 ans. Établie à Toronto, cette entreprise est un chef de file dans le domaine de la gestion d'assurance de dommages et elle offre une vaste gamme de solutions novatrices aux entreprises canadiennes par l'intermédiaire de ses marques axées sur le marché : Northbridge Assurance, Assurances Federated et TruShield Insurance. À la fin de l'année 2018, les primes que la société avait souscrites totalisaient 1,7 milliard de $ CA et l'entreprise comptait plus de 1 450 employés.

SAS

SAS est le chef de file en analyse d'affaires. Les logiciels et services novateurs offerts par SAS renforcent l'autonomie des consommateurs de partout sur la planète et les inspirent à convertir les données en renseignements exploitables. SAS vous offre la « puissance de savoir » (THE POWER TO KNOW®).

SAS exploite sa filiale canadienne depuis 1988. Établie à Toronto, l'entreprise emploie plus de 300 personnes dans l'ensemble du pays dans ses bureaux de Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Québec et Montréal. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sas.com/canada

SAS et tous les autres noms de produits et de services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées ou des marques de commerce de SAS Institute Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Le symbole ® désigne une marque déposée aux États-Unis. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Copyright © 2019 SAS Institute Inc. Tous droits réservés.

Personne-ressource à la rédaction : Suzanne Sprajcar, suzanne.sprajcar@sas.com, 416 307-4634

