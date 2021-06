La Corporation des parcs industriels soutient et réclame la réalisation du projet Laurentia du Port de Québec

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation des parcs industriels du Québec (CPI) endosse la réalisation du projet Laurentia, le terminal de conteneurs en eau profonde du Québec.

Après avoir suivi attentivement l'évolution du projet au cours des 6 dernières années, la CPI est résolument convaincue des immenses avantages économiques détenus par le projet, et surtout, de la façon dont il stimulera rapidement la hausse des exportations et des importations des entreprises du Québec.

Les efforts déployés par le Port de Québec depuis 2015 dans le but de faire constamment évoluer Laurentia nous amènent à prendre solidement position derrière le projet et à inciter publiquement les autorités fédérales à considérer la pleine mesure des atouts et des bénéfices uniques de ce projet d'une valeur 775 millions $ dont le financement est largement privé.

« Le Port de Québec a nettement fait preuve d'une grande vision lorsqu'il a décidé de développer Laurentia et de miser sur la profondeur d'eau naturelle de 15 mètres disponible à Québec. Tout le commerce mondial des conteneurs subit de grandes transformations, notamment quant à la dimension croissante des porte-conteneurs. Ces transformations permettent de générer des économies d'échelles en plus de diminuer l'empreinte environnementale. On le voit partout ailleurs dans le monde, les ports en eau profonde sont l'avenir de cette industrie. L'entrée de Québec, et du Québec, dans la nouvelle modernité de cette industrie sera bénéfique pour notre balance commerciale, le développement de nouveaux marchés internationaux de nos entreprises et pour notre richesse collective partout en régions » a affirmé Pierre Dolbec, président de la CPI.

« La décision des autorités fédérales doit être juste pour tous les Québécois et les Canadiens à tous les niveaux. Elle doit être surtout visionnaire, axée sur le plus grand bien commun et faire place à un grand projet qui nous ouvrira de nouvelles et de fortes possibilités d'affaires. Laurentia incarne, à l'échelle mondiale, le modèle de développement du monde portuaire moderne et c'est en prime un projet industriel carboneutre. Un tel terminal de conteneurs à Québec nous permettra de nous développer au même rythme et avec les mêmes armes que nos pays voisins. Nos élus fédéraux doivent prendre parti pour tout ce qui contribue, toujours de manière responsable, au dynamisme économique futur de notre nation » a conclu le président du CPI.

À propos

La Corporation des parcs industriels rassemble 26 170 industriels provenant de 17 régions administratives au Québec. Elle est également partenaire fondateur du Prix créateurs d'emplois du Québec qui reconnaît annuellement les industries ayant le mieux contribué à la création d'emplois à travers le Québec. Elle a comme principale mission de soutenir et représenter les dirigeants industriels et leurs organisations ainsi que le développement et la croissance tant à l'intérieur du Québec, qu'à l'international, de ce secteur québécois si névralgique.

SOURCE Corporation des parcs industriels (CPI)

Renseignements: Samuel Tremblay, TACT, Tél. : 418 929-6664, [email protected]

Liens connexes

http://www.parcsindustriels.ca/