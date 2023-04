LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU QUÉBEC TIENT SON PREMIER SOMMET SUR L'AVENIR DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

QUÉBEC, le 23 avril 2023 /CNW/ - La corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) tiendra les 24 et 25 avril prochain au Manège militaire Voltigeurs de Québec la Rencontre au Sommet, qui réunira les principaux acteurs de l'industrie automobile du Québec pour réfléchir à l'avenir des concessionnaires, aux défis auxquels ceux-ci sont confrontés, aux moyens par lesquels ils peuvent être mieux outillés pour affronter ces défis et atteindre les plus hauts standards d'excellence.

« L'industrie automobile fera face à des défis majeurs au cours des prochaines années. En réunissant pour la première fois les principaux acteurs de cette industrie, nous espérons susciter des réflexions fécondes en matière notamment de commerce au détail, d'expérience client et d'expérience employé, et de responsabilité sociale. Nous croyons que l'avenir des concessionnaires passe principalement par une réflexion collective sur les différents moyens par lesquels ceux-ci peuvent atteindre les plus hauts standards en matière d'excellence » a déclaré le Président directeur général de la CCAQ, M. Ian P. Sam Yue Chi.

La Rencontre au Sommet permettra aux concessionnaires d'échanger sur les meilleures pratiques en vigueur au sein de l'industrie automobile et de déterminer les orientations que devront suivre ces derniers au cours des prochaines années. Celles-ci feront l'objet d'un engagement collectif des concessionnaires présents.

« Nous espérons que les réflexions, les échanges et les discussions entre les concessionnaires puissent déboucher sur un engagement commun qui servira de boussole en vue des transformations futures l'industrie automobile » a déclaré le Président du conseil d'administration de la CCAQ, M. Patrice Demers.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

SOURCE Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

