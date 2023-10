CORNWALL, ON, le 26 oct. 2023 /CNW/ - En retournant à la table de négociation le vendredi 27 octobre à Toronto, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) espère que le processus de médiation du gouvernement fédéral aidera à résoudre rapidement une grève qui, en cinq jours, a coûté des centaines de millions de dollars aux économies de l'Ontario, du Québec, du Canada et des États-Unis.

« Personne n'a intérêt à ce que cette grève s'éternise », a déclaré le président-directeur général de la CGVMSL, Terence Bowles. « Chaque jour qui passe a un prix élevé pour les entreprises de l'ensemble de l'économie et menace de pertes dévastatrices les agriculteurs qui ne peuvent pas commercialiser leurs céréales et de prix plus élevés les consommateurs à la pompe et à la caisse des supermarchés. »

En collaboration avec ses employés, la CGVMSL s'efforce depuis plus de dix ans d'apporter des changements transformationnels et novateurs à ses activités. Cela a permis d'améliorer les services, de réduire les coûts et de rendre la chaîne d'approvisionnement plus résistante. Les revendications d'UNIFOR représentent une menace importante pour la compétitivité de la Voie maritime.

« Nos travailleurs sont très bien rémunérés et, en fait, depuis plus de vingt ans, les salaires ont plus que suivi l'inflation », a déclaré M. Bowles. « Même avec la forte inflation de l'année dernière, nous sommes toujours en avance de 9 % sur l'indice des prix à la consommation. »

Consciente des enjeux, l'équipe de la Voie maritime retourne à la table des négociations avec la volonté d'engager un dialogue constructif et de parvenir à un accord équitable pour les travailleurs protégeant les intérêts économiques de chacun.

Pour plus d'informations sur la Voie maritime, veuillez consulter le site https://grandslacs-voiemaritime.com/fr/.

SOURCE Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent

Renseignements: Jean Aubry-Morin, Vice-président des relations extérieures, 613-932-5170 x 3249, [email protected], Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent