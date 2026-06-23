La Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada soutient un investissement historique des Premières Nations dans le premier petit réacteur modulaire raccordé au réseau du Canada

Un groupe des Premières Nations obtient une garantie de prêt pour les Autochtones pour un projet d'énergie propre Post this

Aujourd'hui, la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada (CGPAC), qui fait partie du groupe de sociétés de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV), a annoncé l'octroi d'une garantie de prêts historique à Williams Treaties First Nations LP afin que celle-ci fasse l'acquisition d'une participation dans l'un des grands projets du Canada, à savoir le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington (PNCND). La CGPAC accorde cette garantie de prêts dans le cadre d'un partenariat à parts égales avec la province de l'Ontario, par l'entremise du Programme de financement pour les initiatives autochtones, administré par le Fonds ontarien pour la construction, ce qui témoigne une fois de plus des liens solides qui unissent l'Ontario et le Canada autour de projets d'importance nationale et de réconciliation. Il s'agit de la plus importante garantie de prêts jamais accordée à une communauté autochtone; elle viendra soutenir le projet canadien de construction des premiers petits réacteurs modulaires (PRM) au sein du G7.

La société Williams Treaties First Nations LP prévoit d'investir 700 millions de dollars dans le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, dans le cadre d'un accord qui lui permettra de détenir des participations dans la base tarifaire réglementée du projet une fois que celui-ci sera pleinement opérationnel. Les Premières Nations participantes obtiendront une part des revenus à long terme générés par ces installations électriques propres, qui profiteront à l'Ontario et au Canada pendant des générations.

« Cet investissement marque le début d'une nouvelle ère pour la participation des Autochtones aux grands projets du Canada et à notre avenir économique commun, a déclaré Kristan Straub, président et chef de la direction de la CGPAC. Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington constitue un investissement historique dans l'électricité propre. Grâce à l'annonce faite aujourd'hui, en partenariat avec le Fonds ontarien pour la construction, les Premières Nations visées par les Traités Williams deviendront des partenaires à part entière d'un projet d'envergure - une occasion qu'elles, ainsi que d'autres peuples autochtones, attendaient depuis très longtemps. La participation autochtone est essentielle à l'avenir énergétique du Canada et à sa croissance économique à long terme. C'est cela, la réconciliation économique. »

« La CDEV existe pour traduire les objectifs de politique publique en initiatives nationales et en plateformes opérationnelles commercialement viables. C'est une grande satisfaction de pouvoir annoncer notre soutien à un projet d'énergie propre d'envergure, qui bénéficie d'un investissement majeur de la part d'un partenaire autochtone. Ce projet permettra de développer une capacité de production d'énergie propre de premier plan à l'échelle mondiale et aura des retombées économiques à long terme pour les Premières Nations et l'ensemble du Canada. La mise en œuvre de projets en collaboration avec les peuples autochtones, en tant que véritables partenaires est l'un des moyens par lesquels la CDEV apporte un soutien structurel pour aider le gouvernement à bâtir une économie forte et souveraine », a déclaré Elizabeth Wademan, présidente et cheffe de la direction de la CDEV.

Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington figure parmi les premiers grands projets à être mis en œuvre au Canada. Il devrait jouer un rôle essentiel pour garantir la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, les réductions des émissions la compétitivité économique et la sécurité énergétique à long terme en Ontario et partout au Canada, tout en constituant une technologie exportable pour nos partenaires. Cette transaction marque une nouvelle avancée dans l'élargissement de la participation autochtone à la propriété d'actifs économiques majeurs, grâce au Programme de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada, d'une valeur de 10 milliards de dollars. Grâce à l'investissement de WTFN, sept Premières Nations, présentes depuis longtemps sur ces territoires de l'Ontario, bénéficieront de l'énergie nucléaire à grande échelle, renforçant l'engagement du gouvernement en faveur de la réconciliation économique et de l'autodétermination.

En bref

Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington prévoit la construction de quatre petits réacteurs modulaires au maximum et représente un investissement d'environ 21 milliards de dollars pour l'ensemble des unités et des infrastructures communes. À pleine capacité, le projet permettra d'alimenter environ 1,2 million de foyers, ce qui réduira les émissions annuelles de carbone de 2,3 millions de tonnes en moyenne.

Cet investissement est soutenu par une dette garantie d'environ 715 millions de dollars, la CGPAC et le Fonds ontarien pour la construction fournissant chacun environ 357,5 millions de dollars sous forme de garanties de prêts. Cette transaction marque la première collaboration entre la CGPAC et un programme provincial de garantie de prêts.

En septembre 2025, le premier ministre Carney a transmis le nouveau projet nucléaire de Darlington au Bureau des grands projets pour évaluation.

La CDEV fournit au gouvernement du Canada les services consultatifs financiers spécialisés dont il a besoin pour faire avancer ses intérêts commerciaux les plus complexes et divers. Depuis plus de 40 ans, la CDEV, une société d'État fédérale, est l'entité de choix pour les transactions financières critiques nécessaires pour aider le Canada à atteindre ses objectifs et à maximiser la valeur des actifs du gouvernement.

La CGPAC, filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV), gère le Program de garantie de prêts pour les Autochtones de 10 milliards de dollars et émet des garanties de prêts au nom du Canada.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones : www.cilgc-cgpac.ca

Pour en savoir plus sur la CDEV : cdev.gc.ca/fr/accueil/

SOURCE La Corporation de développement des investissements du Canada

Personnes-ressources : Anick Losier, Vice-présidente, Communications, La Corporation de Développement des Investissements du Canada, [email protected]