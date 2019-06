La CORPIQ qualifie de fallacieuse l'étude d'IRIS sur les loyers

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - La CORPIQ dénonce l'information trompeuse publiée aujourd'hui dans un rapport de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) qui affirme que les loyers au Québec augmentent plus vite que le revenu des locataires.

Selon l'auteur du rapport de l'IRIS, Philippe Hurteau, la part des loyers dans le revenu réel moyen avant impôt des ménages locataires tend à augmenter depuis 2011. Or, il s'agit d'une déclaration fallacieuse qui s'appuie sur un manque de rigueur méthodologique, déplore la CORPIQ.

« L'IRIS aurait plutôt dû utiliser le revenu net après impôt des ménages locataires. De plus, il compare le revenu des locataires en 2017 avec les loyers de 2018 », a expliqué le directeur des affaires publiques de la CORPIQ.

La réalité est que le revenu moyen après impôt des ménages locataires québécois était de 39 200 $ en 2017, selon les derniers chiffres de Statistique Canada, et le loyer moyen de 735 $ en 2017, selon la SCHL. Sur une base annuelle, le loyer représentait donc 22,5 % du revenu après impôt. En 2011, c'était 22,7 %.

« Il y a 20 ans, le loyer annuel moyen représentait plus de 25 % du revenu net des locataires. L'abordabilité s'est donc globalement améliorée au Québec. Il s'agit d'un gain significatif, d'autant plus que les locataires ayant les revenus les plus élevés ont massivement accédé à la propriété, d'une part, et que désormais plus de la moitié des locataires font le choix de vivre seuls, d'autre part », poursuit Hans Brouillette.

Par ailleurs, la CORPIQ qualifie de simpliste l'analyse de l'IRIS qui mentionne dans son rapport le fait que les loyers augmentent plus vite que l'inflation pour réclamer un plus grand contrôle par la Régie du logement :

« L'IRIS devrait reconnaître qu'on ne peut pas comparer l'évolution des loyers avec l'inflation en général sans s'intéresser à l'inflation spécifique à l'habitation. Par exemple, à Montréal, les taxes municipales ont augmenté de 30 % depuis 2009. C'est deux fois plus que l'inflation en général. »

« Depuis les années 90, les loyers ont augmenté en moyenne de 2 % par année dans les régions de Montréal, Québec et Gatineau. Ce taux inclut les logements neufs, loués évidemment beaucoup plus chers. Aussi, près de la moitié des locataires occupent leur logement depuis au moins 10 ans et leur loyer progresse alors moins vite que les autres », conclut le porte-parole de la CORPIQ.

Revenu moyen après impôt des familles économiques dont le logement n'appartient à aucun membre du ménage, Québec











Revenu annuel

après impôt(1)

($) Loyer mensuel

moyen(2)

($) Loyer moyen

annuel comparé

au revenu 1996 21 400 461 25,9% 1997 21 700 462 25,5% 1998 22 500 468 25,0% 1999 24 300 476 23,5% 2000 25 900 481 22,3% 2001 27 000 499 22,2% 2002 27 800 522 22,5% 2003 28 300 540 22,9% 2004 29 000 557 23,0% 2005 28 600 574 24,1% 2006 29 600 589 23,9% 2007 31 200 601 23,1% 2008 33 000 610 22,2% 2009 32 300 623 23,1% 2010 32 500 648 23,9% 2011 35 200 665 22,7% 2012 34 100 662 23,3% 2013 35 100 678 23,2% 2014 37 500 691 22,1% 2015 35 800 712 23,9% 2016 38 400 726 22,7% 2017 39 200 735 22,5% Variation 83% 59%



(1) Statistique Canada, Statistique du revenu, ECR (2) SCHL (loyer moyen incluant les logements neufs, régions de 10 000 habitants ou plus, immeubles de 3 logements ou plus)

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 25 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, et ce, depuis près de 40 ans. Elle est active dans toutes les régions qu'elle dessert à partir de trois bureaux totalisant 50 employés. Les propriétaires québécois fournissent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex. La location de logements représente des revenus annuels bruts de 10,5 milliards $, dont 1,6 sont retournés en taxes municipales et scolaires.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

Renseignements: Hans Brouillette, Directeur des affaires publiques, Cellulaire: 514-249-1691, Courriel : hbrouillette@corpiq.com

Related Links

http://www.corpiq.com