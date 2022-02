La CORPIQ prend acte de la volonté de la Ville de Montréal d'aller de l'avant dans le dossier du registre des propriétaires responsables

MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La CORPIQ est déçue de ne jamais avoir été consultée dans la démarche de création d'une certification de propriétaire responsable, conçue sans l'apport des personnes du milieu. Pourtant, la CORPIQ et ses membres partagent les objectifs d'offrir un environnement sain et des logements de qualité à l'ensemble des Montréalais et sont des joueurs clés dans l'univers de l'habitation à Montréal.

N'ayant jamais eu de présentation de la ville sur ce nouveau registre, la CORPIQ se laisse le temps d'analyser les détails du projet avant tout commentaire sur le fond. Elle espère recevoir sous peu, de la Ville de Montréal, toute documentation afférente à ce projet.

La CORPIQ désirera se faire entendre lors de la commission organisée par la Ville de Montréal pour discuter de ce projet.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 70 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex. La location de logements représente des revenus annuels bruts de 10,5 milliards $, dont 1,6 sont retournés en taxes municipales et scolaires.

