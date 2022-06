La CORPIQ dénonce vigoureusement les évictions illégales

MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) dénonce vigoureusement les évictions illégales rapportées récemment dans les médias et tient à rappeler que les motifs légitimes d'éviction se trouvent dans le Code civil du Québec et qu'ils doivent être respectés à la lettre par tous les propriétaires.

Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ, ajoute : " La CORPIQ se montre favorable sur le principe de renforcer la législation sur les évictions afin d'éviter les situations contraires à l'esprit de la loi. Le législateur permet, selon des conditions bien précises, l'entretien urgent ou majeur des logements locatifs au Québec par les propriétaires dans le but de mieux répondre aux besoins."

Pour la CORPIQ, il est impératif que des correctifs soient apportés en amont afin d'encourager l'entretien du parc locatif tout en permettant aux locataires de jouir de leur plein droit et de bénéficier de logements abordables de qualité. La CORPIQ souhaite rencontrer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin de lui proposer des solutions pouvant mener à un meilleur encadrement.

La CORPIQ n'a jamais défendu et ne défendra pas les propriétaires-investisseurs qui pratiquent les évictions illégales. C'est par la concertation et la volonté de comprendre les causes et de trouver des solutions que l'on mettra fin à ces pratiques. Le contexte actuel bien particulier du secteur de l'habitation exige un travail collectif des acteurs pour mieux affronter une situation historique alors qu'il manque d'offre dans plusieurs localités.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires, depuis plus de 40 ans. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

Renseignements: Information et demandes d'entrevues : Benoit Ste-Marie, Directeur général - Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Cellulaire : 514-249-1691, Courriel : [email protected]