La CORPIQ annonce son intention d'adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie des propriétaires locatifs au Québec

MONTRÉAL, le 26 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) annonce son intention d'adopter, au cours de la prochaine année, un nouveau code d'éthique et de déontologie des propriétaires locatifs membre de son organisation. Il existe plus de 277 000 propriétaires d'immeubles à logements locatifs privés au Québec qui logent plus de 1,3 million de ménages. De nombreuses lois et des règlements tant provinciaux que municipaux dictent déjà sévèrement les devoirs des propriétaires. Bien que l'organisation dispose de règles entourant l'adhésion à la CORPIQ, un nouveau processus s'avérait nécessaire pour mieux répondre aux aspirations des membres et mettre en valeur les meilleures pratiques des propriétaires immobiliers du Québec.

« Le futur Code d'éthique et de déontologie à l'intention des membres de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) réunira les principes et les règles qui doivent inspirer la conduite des propriétaires locatifs au Québec. Il s'agit d'un guide visant à assurer l'intégrité, l'honnêteté et le professionnalisme des membres, en tout temps. Ce code d'éthique et déontologique visera à entériner les bonnes pratiques du réseau de la CORPIQ et les promouvoir afin que tous les propriétaires québécois puissent évidemment s'en inspirer au quotidien. En adhérant à la CORPIQ, les membres veilleront au respect du nouveau code qui sera adopté au cours de la prochaine année. Celui-ci s'engagera automatiquement à collaborer au processus de vérification et suivre les mesures déterminées, le cas échéant, par le futur Comité de déontologie », a expliqué M. Marc-André Plante, directeur, Affaires publiques et Relations gouvernementales de la CORPIQ.

Soulignons que la Fédération canadienne des associations de propriétaires immobiliers a adopté récemment un code d'éthique qui viendra assurément inspirer le travail des administrateurs de la CORPIQ. Les enjeux des propriétaires locatifs du Québec sont différents notamment, du point de vue législatif. Bientôt, nous annoncerons aussi une collaboration avec des experts qui viendront renforcer le travail de réflexion des membres qui seront consultés à cet effet.

« La CORPIQ compte profiter de l'adoption de son éventuel code d'éthique et de déontologie pour offrir une formation en ligne à tous les propriétaires locatifs adhérant à la CORPIQ. Un vaste travail de promotion et de sensibilisation est prévu. Aujourd'hui, notre organisation fait preuve de leadership et de responsabilités envers tous les acteurs du milieu. Par ailleurs, notre intention n'est pas de substituer les instances actuelles », a conclu M. Plante.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 70 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

