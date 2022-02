La CORPIQ acquiert MAGEX et devient le chef de file des services technologiques de gestion immobilière

MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La CORPIQ se positionne désormais au sommet de la filière proptech (property technology) au Québec en faisant l'acquisition du plus important fournisseur de logiciel de gestion immobilière au Québec, Magex technologies, fleuron sherbrookois présent depuis plus de 15 ans dans le secteur immobilier.

Au premier rang au Québec

Avec l'acquisition de Magex technologies, la CORPIQ est maintenant la seule entité à offrir sous un même toit la gamme complète des services rattachés au cycle de gestion immobilière sous forme digitale. En intégrant les produits de la CORPIQ à la plateforme Proprio Expert développée Magex, la nouvelle gamme de produits devient un guichet unique adapté aux besoins, tant des propriétaires de plex que des grands joueurs immobiliers. Tout y est : de la mise en marché d'un logement avec Kangalou et ProprioMarché (amélioration de photos, nettoyage virtuel, pancarte à louer), la sélection de locataires avec ProprioLocation et ProprioEnquête, le Bail électronique (création et renouvellement), les communications avec les locataires (modèles de lettre automatisés), les paiements avec suivi en temps réels, la gestion comptable, les états financiers, la gestion de l'entretien et des fournisseurs, l'évaluation de rentabilité, et même le recouvrement en cas de difficulté de paiement de locataire y sera éventuellement intégré! Il ne s'agit pas ici de fonctionnalités qui en sont à leurs balbutiements, ce sont toutes des composantes technologiques de renoms qui sont actuellement considérées au sommet de leur domaine respectif.

Magex Technologie honorée par l'Association québécoise des technologies

L'arrivée de Magex dans la famille CORPIQ n'est cependant pas une surprise. En décembre dernier Magex technologie fut sélectionnée par l'Association québécoise des technologies (AQT) pour le titre de « PME Techno de l'année », une mise en nomination prestigieuse dont les gagnants seront dévoilés au printemps. Le directeur général de Magex, Filipe Nunes en est d'ailleurs très fier. « L'équipe de Magex a réussi à passer d'une technologie de logiciel installé sur PC à une technologie web permettant des mises à jour en continu, à un coût très bas qui défie toute compétition », affirme-t-il. En effet, le succès de Proprio Expert tient à sa facilité d'utilisation et sa grande fiabilité. « Après plus de 15 ans dans le domaine de la comptabilité de gestion immobilière et des communications avec les locataires, nous avons un produit extrêmement solide, conçu par le cumul de plusieurs années d'expérience dans le domaine ». Alors que les prix trop élevés des logiciels de gestion étaient un frein pour bien des propriétaires, la version web de Proprio Expert revient à un prix très accessible, même pour les petits propriétaires de plex.

La CORPIQ poursuit sa croissance

Le directeur général de la CORPIQ, Benoit Ste-Marie, se réjouit de cette acquisition stratégique. « Pour les propriétaires, c'est une excellente nouvelle car enfin ils auront bientôt un système qui sera leur outil de tous les jours pour leur gestion immobilière, et ils pourront tout faire à partir de Proprio Expert », déclare-t-il. « Nous travaillons afin que le propriétaire ait devant lui un tableau de bord complet et qu'il puisse avoir tout ce dont il a besoin, au bout de ses doigts! » lance M. Ste-Marie.

Mais ce n'est pas tout, Magex a aussi développé un logiciel d'évaluation de la rentabilité appelé ZoomImm et qui est très utilisé par les courtiers immobiliers au Québec et également aux États-Unis. La CORPIQ va rendre disponible cet outil aux propriétaires québécois pour les aider à mieux comprendre le marché immobilier.

L'acquisition de Magex fait suite à 4 autres fusions-acquisitions réalisées par la CORPIQ au cours des dernières années. Ce fut d'abord l'annexion de l'APAGM (une association de grands propriétaires de Montréal), puis de Locateur Avertis (une association de propriétaires de Laval et Laurentides), et de SOS locateurs (une association de propriétaires à St-Jérome), puis l'acquisition de la branche immobilière de Lexop (Pronotif), un service de courriel certifié qui remplace à moindre coût le courrier recommandé. L'acquisition de Magex propulse donc la CORPIQ au premier rang des fournisseurs de technologie immobilière au Québec.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 70 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex. La location de logements représente des revenus annuels bruts de 10,5 milliards $, dont 1,6 sont retournés en taxes municipales et scolaires.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

Renseignements: Information et demandes d'entrevues : Benoit Ste-Marie, Directeur général - Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Cellulaire : 514-249-1691, Courriel : [email protected]