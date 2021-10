Selon une étude auprès des consommateurs, deux tiers des voyageurs pensent davantage au développement durable au moment de planifier des vacances

TORONTO, ON, le 29 oct. 2021 /CNW/ - La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) de 2021 doit commencer ce dimanche 31 octobre 2021 à Glasgow, en Écosse, et VisitBritain, l'agence nationale du tourisme, saisit l'occasion de promouvoir le tourisme durable en Grande-Bretagne.

La dernière étude de VisitBritain sur les consommateurs internationaux montre que plus des deux tiers des voyageurs interrogés dans 13 pays pensent davantage au développement durable et à l'impact environnemental lorsqu'ils planifient des vacances.

À l'approche de la COP26, VisitBritain a lancé un « carrefour » mondial du tourisme durable pour les visiteurs, qui présente des itinéraires, des activités et des expériences à faire pour profiter d'un séjour durable en Grande-Bretagne.

Gavin Landry, vice-président exécutif de VisitBritain pour les Amériques, a déclaré :

« Le sommet de la COP26 et la couverture médiatique qui l'accompagne nous donnent une occasion opportune et précieuse de souligner comment les visiteurs peuvent profiter d'un séjour durable et responsable en Grande-Bretagne, de l'hébergement écologique aux réserves de ciel étoilé, de la mode durable aux boissons et aliments locaux, en passant par les voyages en train extraordinaires et les pistes cyclables. »

« De nombreuses entreprises et organisations de notre secteur placent déjà le développement durable au cœur de leurs activités, et nous voulons aider les visiteurs et nos partenaires mondiaux de l'industrie du voyage à trouver des produits et des expériences qui enrichiront leur séjour. De plus, nous espérons que les gens resteront ensuite plus longtemps, voyageront davantage grâce aux transports à faibles émissions de carbone et feront de l'exploration hors saison. »

Suivez ces liens pour trouver d'excellentes idées sur l'exploration durable de la Grande-Bretagne :

VisitBritain a établi ses priorités pour aider à la reprise du tourisme national et international, y compris la reconstruction d'une industrie plus résiliente, durable et accessible, à l'appui des ambitions du gouvernement du Royaume-Uni énoncées dans le Tourism Recovery Plan. Son document de travail sur le tourisme durable, publié récemment, expose son approche, qui va de la promotion de la répartition régionale et des transports à faibles émissions de carbone au partage des ressources et des pratiques exemplaires avec les entreprises, en passant par la collaboration avec les professionnels des voyages sur des itinéraires qui appuient le tourisme durable et responsable.

La COP26 s'inscrit dans une série d'événements majeurs qui se tiendront en Grande-Bretagne. Voici quelques-uns des importants attraits touristiques mondiaux qui auront lieu l'an prochain : le jubilé de platine de la Reine , les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham et l'événement « UNBOXED: Creativity in the UK » de 2022, qui vise à promouvoir la créativité et l'innovation du Royaume-Uni auprès du monde entier.

Le tourisme est une industrie cruciale pour le Royaume-Uni, qui représente habituellement 127 milliards de livres sterling par an pour l'économie, et VisitBritain continue également de travailler avec l'industrie pour étendre les avantages économiques et sociaux du tourisme à plus grande échelle, favorisant les visites tout au long de l'année dans les pays et les régions, et soutenant les économies locales.

VisitBritain fait la promotion du Royaume-Uni à l'échelle internationale en tant que destination touristique dans le cadre de la campagne mondiale GREAT Britain du gouvernement britannique.

du gouvernement britannique. Le tourisme récepteur est l'un des secteurs d'exportation les plus importants du Royaume-Uni, son troisième service le plus exporté, qui a représenté plus de 28 milliards de livres sterling pour l'économie en 2019. Ses dernières prévisions sont disponibles sur son site Web ici.

