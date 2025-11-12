Le Prix littéraire du Gouverneur général pour la traduction a été décerné à la docteure Sylvie Bérard Post this

« Sylvie incarne l'excellence intellectuelle et créative qui distingue Trent », a affirmé la docteure Cathy Bruce, présidente et vice-chancelière de l'Université Trent. « Son succès témoigne du pouvoir du langage et de l'imagination pour relier les cultures et les communautés -- une contribution remarquable au paysage bilingue et littéraire du Canada. »

Une œuvre de « transcréation »

Les Prix littéraires du Gouverneur général, présentés chaque année par le Conseil des arts du Canada, célèbrent le meilleur de la littérature canadienne dans sept catégories, en français et en anglais. La professeure Bérard partage le prix de traduction (de l'anglais vers le français) avec sa partenaire et collaboratrice de longue date Suzanne Grenier, marquant ainsi leur huitième ouvrage traduit ensemble. Le jury a décrit leur travail comme une « transcréation ».

« Sylvie Bérard et Suzanne Grenier répondent au défi colossal de recréer le thriller biopunk de Larissa Lai dans cette traduction captivante, qui se démarque par son souci du détail et une inventivité jouissive. En fusionnant références à la culture populaire et éléments imaginaires, les traductrices proposent une mosaïque vivante, une fenêtre unique sur un univers dystopique traversé de possibles. Un travail d'adaptation et de transcréation audacieux et remarquable. » -- Comité d'évaluation par les pairs : Arianne Des Rochers, Émilie Laramée et Paul Ruban.

« Je me sens planer sur un nuage. La reconnaissance de mes pairs à ce niveau est extrêmement valorisante, » a exprimé la professeure Bérard. « Ce prix donne aussi une nouvelle vie et une visibilité renouvelée à ce merveilleux livre et à ses concepts en français. L'univers créé par Larissa Lai dans The Tiger Flu est tout à fait singulier ; c'est le genre de traduction qui bénéficie vraiment d'un travail d'équipe. »

Autrice et chercheuse accomplie en science-fiction, la professeure Bérard en est à sa deuxième nomination au Prix du Gouverneur général pour la traduction, la première ayant récompensé sa traduction d'un autre roman de Larissa Lai, Salt Fish Girl (Le fruit de la puanteur). Elle a également remporté le Prix Trillium de poésie en 2018 et obtenu une nomination au Prix Trillium en 2021, consolidant sa réputation parmi les voix littéraires les plus polyvalentes du pays.

La traduction primée, réalisée sur une période de deux ans, a exigé à la fois recherche savante et création artistique. Situé 120 ans dans l'avenir, Les sœurs de la Muée a nécessité l'invention de nouveaux termes -- dont le nom « Muée » du titre -- ainsi que la recréation de références culturelles crédibles pour un lectorat francophone tout en restant fidèle à l'esprit du texte anglais.

« Traduire la science-fiction, c'est recréer un univers »

« Lorsqu'on traduit de la science-fiction, on ne se contente pas de transposer les mots. On traduit l'histoire des idées, le futur imaginé et la nuance des mondes créés par un autre écrivain », explique la professeure Bérard. « Traduire, c'est recréer un univers entier pour que les lecteurs et lectrices d'une autre langue s'y sentent comme chez eux. L'objectif, c'est que les gens oublient qu'ils lisent une traduction et aient simplement l'impression de lire un grand livre. »

Apprendre entre langue et littérature

Au-delà de ses réalisations littéraires, la professeure Bérard met son expertise en traduction, en études des voix minoritaires et en écriture créative au service de l'enseignement à l'Université Trent.

« Dans nos programmes d'études françaises, les étudiants et étudiantes apprennent comment la langue façonne notre vision du monde, » explique-t-elle. « L'étude des langues nous enseigne l'humilité : il n'y a jamais une seule façon de s'exprimer ou de conceptualiser quelque chose. »

Elle invite ses étudiants et étudiantes à concevoir la langue comme cristallisation de la culture, à travers l'apprentissage et l'étude de la traduction, mais aussi par la voie de cours sur les voix autochtones dans un contexte francophone, sur la littérature franco-ontarienne ou sur la science-fiction.

« L'étude de la langue et de la traduction stimule le raisonnement critique et l'acquisition de perspectives inédites sur la diversité, l'identité et les autres. En comprenant mieux les mots et leur portée, nos étudiants et étudiantes apprennent la nuance et développent leur sensibilité aux autres cultures », ajoute-t-elle. « Beaucoup poursuivent ensuite des carrières dans la fonction publique ou en éducation, forts d'une vision ouverte de la citoyenneté canadienne et du dialogue interculturel. »

