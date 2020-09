La coopérative TREQ existe officiellement et annonce la nomination de Mme Mirka Boudreau à titre de déléguée régionale et membre fondateur

QUÉBEC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a approuvée officiellement la constitution de la Coopérative de solidarité transport régional Québec TREQ. Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer la nomination de Mme Mirka Boudreau, femme d'affaires très impliquée de la Côte-Nord, à titre de déléguée régionale et membre fondateur de la Coopérative de solidarité TREQ. Mme Boudreau en plus d'apporter la vision nord-côtière, verra a mettre de l'avant les éléments essentiels au développement de TREQ sur le territoire ainsi que représenter les enjeux économiques, touristiques et sociaux de la Côte-Nord au sein de la coopérative.

''Fière ambassadrice de la Côte-Nord et de son développement économique, c'est avec une immense fierté que je me joins à l'équipe de TREQ. La Côte-Nord souffre depuis longtemps de sa position géographique et il est temps que ça change. TREQ fera la différence dans plusieurs vies, tant dans le développement de nos PME, que dans le positionnement de nos grands donneurs d'ordre afin d'assurer une croissance économique de nos industries. De plus, un accès facilité aux vols vers les grands centres permettra aux Nord-Côtiers de visiter plus facilement leurs proches à l'extérieur et de voyager plus facilement partout dans le monde! '' mentionne Mirka Boudreau membre fondatrice de TREQ et présidente directrice générale de la société Int-elle Corp.

''Nous sommes très heureux d'accueillir Mirka dans l'équipe de TREQ. Notre coopérative a pour mission de bien servir les régions du Québec et devra compter sur la participation de celles-ci afin de bien le faire. On ne peut compter sur une meilleure ambassadrice pour représenter la Côte-Nord, sa population et ses entreprises.'' ajoute Serge Larivière membre fondateur de TREQ.

''Mme Boudreau m'a rapidement convaincu de la pertinence de sa présence avec nous afin de développer ce beau projet. Autant pour sa connaissance de la Côte-Nord que pour sa détermination à mener à bien un projet, Mirka est un ajout hyper positif et j'en suis fier. '' ajoute Éric Larouche membre fondateur de TREQ.

À propos de Mirka Boudreau

Évoluant dans le milieu de l'industrie primaire depuis 13 ans, Mirka Boudreau se démarque par sa force de caractère, sa détermination et son ambition. Au départ, directrice des ventes en Amérique latine pour l'entreprise Métal 7 (fleuron nord-côtier), elle crée son entreprise Int-elle corporation il y a seulement 2 ans et transige déjà avec la totalité des grands donneurs d'ordre locaux ainsi que des géants miniers d'Amérique latine. Femme très engagée, elle siège et a siégé sur plusieurs CA d'envergure où elle est souvent la plus jeune femme de l'histoire (Port de Sept-Îles, DSIN, CICN, RJCCQ etc.). Fière ambassadrice nord-côtière, son leadership est reconnu de l'industrie et elle est une agente de changement pour plusieurs femmes d'ici et d'ailleurs. Elle ouvre Int-elle construction afin d'augmenter son offre de service et étendre son entreprise sur les marchés d'ici et d'ailleurs.

À propos de la Coopérative TREQ

La Coopérative de solidarité transport régional Québec TREQ, est un nouveau transporteur aérien régional québécois dont la mission est de desservir les régions du Québec et permettre leur développement.

TREQ propose une flotte d'appareils Bombardier Q400- 78 places, des avions régionaux performants afin de permettre des prix de billets normaux. Pour la coopérative TREQ, le transport aérien est le moyen pour nos régions de se développer.

Pour plus d'informations voir www.treq.ca

