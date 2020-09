La coopérative TREQ annonce la nomination de Jean-Martin Aussant à titre de délégué régional

QUÉBEC, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La coopérative de transport régional du Québec (TREQ) annonce la nomination de M. Jean-Martin Aussant, homme d'affaires et économiste, à titre de délégué régional. Monsieur Aussant, en plus de représenter les intérêts de la région de Montréal, verra à soutenir la coopérative de solidarité dans la mise en place de son financement et de sa structure de gouvernance.

«Mon parcours en finance et en entrepreneuriat collectif, combiné à ma volonté de faire avancer le Québec, ne pourrait être mis à meilleure contribution. Je suis très heureux de participer à un projet qui peut fortement rapprocher nos collectivités et renforcer notre territoire. Jean Lesage disait Maitres chez nous, j'ajouterais Même dans le ciel!», a lancé Jean-Martin Aussant. Pour ce dernier, c'est collectivement que nous passerons à travers la pandémie, et c'est collectivement qu'il faudra ensuite redémarrer notre développement territorial. Un transporteur aérien qui appartient aux Québécois et qui veille aux intérêts des Québécois avant toute chose pourra clairement faire partie de cette relance. La Coop aérienne TREQ sera non seulement un outil de développement formidable pour toutes les régions du Québec, elle sera également un moyen concret pour Montréal de jouer pleinement son rôle de Métropole.

«Je crois que personne ne peut remettre en doute les compétences de Jean-Martin Aussant ni son engagement envers le Québec. Plusieurs collaborateurs se joignent à notre projet collectif et Jean-Martin vient ajouter le monde financier à ce collectif. Nous sommes fiers qu'il accepte de contribuer au projet de TREQ », a ajouté Serge Larivière, membre fondateur de TREQ.

«Dans le contexte actuel, Montréal aura bien besoin des régions et qui de mieux que M. Aussant pour représenter la Métropole. De plus, l'expertise de M. Aussant en matière d'entreprenariat collectif permettra à TREQ d'être concentrer sur son objectif qui est d'être au service des régions. Bienvenue M. Aussant, mentionne Éric Larouche, membre fondateur de TREQ.

À propos de Jean-Martin Aussant

Économiste de formation, Jean-Martin Aussant occupe le poste de chef de l'investissement chez CEOS Family Office, une firme de gestion de patrimoine. Il a occupé divers postes de direction et de gestion, entre autres chez Morgan Stanley Capital International à Londres, chez Investissements PSP et chez Addenda capital à Montréal. Il a par ailleurs assumé la direction générale du Chantier de l'économie sociale, référence reconnue en matière d'entrepreneuriat collectif. Monsieur Aussant s'est aussi impliqué en politique active à titre de député à l'Assemblée nationale et comme chef fondateur du parti Option nationale.

À propos de la Coopérative TREQ

La Coopérative de solidarité TREQ est un nouveau transporteur aérien québécois dont la mission est de desservir les régions du Québec et favoriser leur développement. TREQ propose une flotte d'appareils Bombardier Q400 de 78 places, des avions performants, afin de permettre une offre de billets à des prix normaux. Pour TREQ, le transport aérien abordable représente un outil crucial pour le plein développement du territoire québécois.

Renseignements: Annie Tremblay, 418 815 2140, [email protected], www.treq.ca

