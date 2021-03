La Coopérative TREQ annonce la nomination de Jean-Claude Loranger à titre de délégué régional

ROUYN-NORANDA, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Coopérative de transport régional du Québec (TREQ) annonce la nomination de M. Jean-Claude Loranger, homme d'affaires et financier, à titre de délégué administratif de TREQ (région de l'Abitibi- Témiscamingue).

«Mon parcours en finance combiné à mes implications dans le développement économique de la région et mes connaissances du mouvement coopératif ne pourraient être mis à meilleure contribution. Je suis très heureux de participer à un projet qui peut fortement bénéficier à notre région au plan économique, touristique et social. La Coop aérienne TREQ sera un formidable levier de développement pour notre région», a mentionné Jean-Claude Loranger

«Je crois que personne ne peut remettre en doute les compétences de Jean-Claude Loranger ni son engagement envers l'Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs collaborateurs se joignent à notre projet collectif et Jean-Claude vient ajouter la voie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue à ce collectif. Nous sommes fiers qu'il accepte de contribuer au projet de TREQ », a ajouté Serge Larivière, membre fondateur et directeur général de TREQ.

«Notre coopérative a pour mission le développement des régions et notre gouvernance est à l'image de cette mission. L'arrivée de monsieur Loranger à titre de délégué administratif de TREQ (région de l'Abitibi-Témiscamingue) vient compléter la représentativité de toutes les régions du Québec au sein de notre conseil d'administration. Bienvenue M. Loranger », mentionne Éric Larouche, membre fondateur et président du conseil d'administration de TREQ.

À propos de Jean-Claude Loranger

Originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, monsieur Loranger a œuvré comme gestionnaire pendant plusieurs années au sein du Mouvement coopératif Desjardins. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. Très impliqué au sein de la coopérative, il a notamment siégé au sein des conseils d'administration de Capital régional et coopératif Desjardins (société de capital de risque) et Assurance-vie Desjardins. Il a notamment participé comme administrateur à la fusion des fédérations qui ont donné naissance à l'actuel Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Très impliqué dans le milieu socio-économique de sa région, il a présidé pendant plusieurs années la Corporation de développement économique de Rouyn-Noranda et jusqu'à tout récemment la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda où il a été appelé à défendre les intérêts de la région, notamment dans le transport aérien régional et le projet de rénovation de la nouvelle aérogare de Rouyn-Noranda. Fervent défenseur et promoteur des intérêts de la région, on lui reconnaît également de nombreuses implications comme administrateur dans des organismes et institutions à caractère régional dans les domaines de la culture, du tourisme, de la santé et de l'éducation.

À propos de la Coopérative TREQ

La Coopérative de solidarité TREQ est un nouveau transporteur aérien québécois dont la mission est de desservir les régions du Québec et favoriser leur développement. TREQ propose une flotte d'appareils Bombardier Q400 de 74 places, des avions performants, afin de permettre une offre de billets à des prix accessibles. Pour TREQ, le transport aérien abordable représente un outil crucial pour le plein développement du territoire québécois.

