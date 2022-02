La Coopérative funéraire des Deux Rives annonce la nomination de la nouvelle direction générale

QUÉBEC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Coopérative funéraire des Deux Rives est heureuse d'annoncer la nomination de M. Alain Marcoux à la tête de sa direction générale. Après plusieurs mois de recherche, le conseil d'administration de la Coopérative est fier d'annoncer qu'il a trouvé sa perle rare pour reprendre le flambeau à titre de de directeur général en assurant une transition harmonieuse. Son entrée en fonction est donc prévue le 14 mars 2022.

M. Marcoux cumule au-delà de 25 années d'expérience professionnelle dans le secteur de l'économie sociale et de la coopération. Il a d'ailleurs occupé le poste de directeur général du Groupe de ressources techniques Nouvel Habitat pendant presque 12 ans. Il importe également de nommer ses grandes compétences relationnelles, qui se manifestent par un caractère rassembleur et un travailleur d'équipe, une humanité et une sensibilité au développement de ses collègues. Ses différentes formations académiques et professionnelles, notamment en relations de travail et en droit, sont quelques-unes des cordes qu'il a ajoutées à son arc durant les dernières années et qui lui permettront de relever avec brio les différents défis qui l'attendront.

« Le conseil d'administration de la Coopérative se dit rassuré que M. Marcoux mènera de main de maître le mandat de consolidation des équipes de travail. Nous souhaitons du même coup remercier chaleureusement M. David Émond, qui nous quitte après plus de 12 ans au service de la Coopérative dont près de cinq à sa direction générale. Son passage a indéniablement contribué à faire de la Coopérative l'acteur le plus important du domaine funéraire dans la grande région de la Capitale-Nationale. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans l'accomplissement de son projet personnel. », affirme M. Claude Fluet, président du conseil d'administration de la Coopérative funéraire des Deux Rives.

« J'ai très hâte de collaborer avec la permanence de la Coopérative et son conseil d'administration. Dès mes premiers contacts avec l'équipe, j'ai pu remarquer leur dynamique de groupe fort intéressante et j'ai retrouvé au sein de celle-ci de profondes valeurs humaines qui sont au cœur de ma culture de gestion. Je me réjouis de pouvoir poursuivre ma carrière en économie sociale au sein d'une entreprise qui place l'humain au centre de son activité économique », affirme M. Alain Marcoux, directeur général de la Coopérative funéraire des Deux Rives.

À propos de la Coopérative funéraire des Deux Rives

La Coopérative funéraire des Deux Rives est une entreprise collective détenue par 52 000 membres habitant les régions de la Capitale-Nationale, la MRC de Côte-de-Beaupré, la région de Lévis et la MRC de Lotbinière. Sa mission est de répondre aux besoins réels de ses membres et de la population par l'offre de services de qualité à prix justes et elle accompagne plus de 2300 familles endeuillées par année.

