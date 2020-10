La Coopérative Enfance Famille accueille positivement le rapport du Vérificateur du Québec

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Coopérative Enfance Famille, gestionnaire de La Place 0-5, accueille positivement la sortie du rapport du Vérificateur général du Québec et l'audit du ministère de la Famille déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les recommandations émises dans ce rapport favorisent le travail de collaboration entre les parties prenantes, soit le ministère de la Famille, les services de garde du Québec et la Coopérative Enfance Famille.

« En soit, le rapport du VGQ est positif pour nous et fait ressortir des problématiques qui ont déjà été identifiées et communiquées aux différentes instances, explique Marie-Claude Sévigny, directrice générale de la Coopérative Enfance Famille. Les recommandations proposées sont pertinentes et nous désirons faire partie de la solution. »

Répondre à un besoin crucial

Née du désir du ministère de la Famille de doter le Québec d'un « guichet d'accès unique » pour les parents, La Place 0-5 a été conçue pour leur faciliter la recherche d'une place en services de garde reconnus en un seul et même endroit. Ce guichet unique a également pour mission de capter la demande des familles québécoises pour fournir les données justes au ministère de la Famille, afin de l'outiller dans le développement de places à travers le Québec. Nous savons qu'il y a des éléments à améliorer et même à corriger pour arriver à remplir pleinement notre mandat et le rapport du VGQ vient justement identifier ces points.

« Ça m'intéresse de savoir à quel endroit il faut travailler pour que les parents reprennent confiance en ce système-là, qui fait l'objet de beaucoup de critiques. Et ce n'est pas nécessairement une critique envers les gens qui travaillent à La Place 0-5 ou envers l'outil lui-même. Mais l'outil fait partie d'un processus, puis dans le processus, on comprend qu'il y a des failles, des failles qui mènent au rapport de la Vérificatrice générale d'aujourd'hui. », a déclaré le ministre Lacombe en point de presse.

Plusieurs services de garde respectent déjà les directives du ministère de la Famille. La collaboration accrue entre les parties viendra assurer encore plus la qualité des informations aux parents et la qualité des données générées par le guichet unique.

Acteur majeur dans le développement du réseau 0-5 ans, La Place 0-5 est légalement, depuis septembre 2018, le seul guichet d'accès pour tous les types de services de garde reconnus, et par conséquent la seule plateforme reconnue par le ministère.

À propos de la Coopérative Enfance Famille

Créée en 2003, la Coopérative Enfance Famille a été le premier organisme au Québec à proposer un système central informatisé de gestion de listes d'attente. Désignée gestionnaire du guichet unique d'accès aux places en services de garde éducatifs à l'enfance du Québec en 2013 par le ministère de la Famille, elle regroupe depuis septembre 2018 la totalité des services de garde reconnus, subventionnés et non subventionnés. www.laplace0-5.com

SOURCE COOPERATIVE ENFANCE FAMILLE

Renseignements: Fannie Couture, Directrice des communications, 514 767-7981 poste 2107, [email protected]

Liens connexes

www.laplace0-5.com