La Coop Les Valoristes élargit sa collecte de contenants de verre non consignés

MONTRÉAL, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - Fort du succès de cet hiver sur leur site de l'îlot Voyageur, les Valoristes démarrent aujourd'hui la collecte des contenants de verre non consigné sur un deuxième site situé sous le pont Jacques-Cartier. Ce programme, calqué sur le modèle des sites de dépôt volontaire du verre ayant vu le jour dans de nombreuses municipalités au Québec, vise à faciliter le recyclage efficace et économique du verre dans un cadre d'économie circulaire.

En ligne avec les objectifs de la consigne élargie qui devrait voir le jour au cours des prochaines années, le programme des Valoristes permettra de détourner de l'enfouissement un grand nombre de contenants de verre durant cette période de transition. Le programme permettra de plus de développer un savoir-faire qui pourra être mis à contribution par les différents intervenants lors du déploiement à l'échelle du Québec de la consigne élargie. C'est ainsi que sera testé le concept de couvercle-gobeur, une technologie novatrice mise de l'avant par Groupe Vision Environnement (GVE), qui pourrait faciliter la mise en œuvre de la consigne, tout en pouvant être déployé sur l'ensemble des sites actuels de dépôt volontaire ainsi que sur les futurs sites de dépôt liés à la consigne.

Rendu possible et autofinancé grâce à l'initiative de citoyens, de philanthropes et de l'appui corporatif de GVE ainsi que de Kruger Recyclage, ce programme s'inscrit également à l'intérieur de la mission de réinsertion sociale des Valoristes. C'est ainsi que plus de 5000$ ont été redistribués jusqu'ici aux membres valoristes de la coopérative, l'appui financier des partenaires permettant d'émuler un programme de consigne élargie en offrant dix sous par contenant de verre non consigné récupéré. Bien que cette somme ne soit offerte qu'aux seuls membres valoristes de la coopérative, les sites sont accessibles comme dépôt volontaire à l'ensemble de la population et celle-ci est invitée à les utiliser.

Entreprise d'économie sociale, où chaque sphère du développement durable est sollicitée, présente à Montréal depuis 2012, la Coopérative les Valoristes favorise et appuie, dans une approche de gestion inclusive et participative, la récupération de matières consignées, recyclables et réutilisables par les valoristes. La coopérative offre une multitude de services, tels que la collecte auprès d'organisations, un dépôt mobile et permanent, des réalisations d'études, etc. www.cooplesvaloristes.ca

