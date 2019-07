La Coop fédérée, ses divisions Olymel et Sollio Agriculture et F. Ménard concluent une entente en vue d'acquérir tous les actifs de l'entreprise F. Ménard dans le secteur du porc et des meuneries

Montréal, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les directions de La Coop fédérée, de ses divisions Olymel et Sollio Agriculture, ainsi que la direction de F. Ménard annoncent aujourd'hui la conclusion d'une entente pour l'acquisition de tous les actifs de l'entreprise F. Ménard de l'Ange-Gardien, en Montérégie, au Québec.

Entreprise familiale fondée il y aura bientôt 60 ans par Fulgence Ménard et développée jusqu'à aujourd'hui par des membres de cette famille, F. Ménard est un chef de file du secteur porcin au Québec. L'entreprise qui emploie plus de 1 200 personnes est complètement intégrée et ses activités vont de la génétique à la mise en marché, en passant par l'alimentation, l'élevage, l'abattage, la transformation et la surtransformation. La compagnie affiche une production annuelle de plus de 1,1 million de porcs élevés dans plus de 300 fermes ce qui représente plus de 15% de l'ensemble de la production québécoise.

F. Ménard est également impliquée dans le secteur de la production de volailles, mais ces activités ne font pas partie de la transaction.

Cette transaction dont le montant ne sera pas divulgué est soumise à l'approbation du Bureau de la concurrence. D'ici là, les entreprises parties à cette entente poursuivront leurs activités habituelles de manière autonome et ne feront aucun autre commentaire que ceux contenus dans ce communiqué.

Activités dans le secteur du porc

Cette transaction comprend l'acquisition des fermes porcines, propriétés de F. Ménard, d'un établissement d'abattage, de découpe et de désossage de porc localisé à l'Ange-Gardien, d'un établissement à St-Jean-sur-Richelieu, d'une usine de surtransformation spécialisée dans la production de bacon située à Henryville, ainsi qu'une importante flotte de transport et finalement deux commerces spécialisés dans le domaine de la boucherie. L'établissement d'abattage et de découpe de l'Ange-Gardien dispose d'une capacité d'abattage hebdomadaire de 25 000 porcs sur un quart de travail. L'usine de surtransformation d'Henryville est en opération depuis 2011 et présente une superficie de 70 000 pi2. Tous ces actifs seront placés sous la gestion d'Olymel s.e.c.

Activités dans le secteur des meuneries

Cette transaction inclut également d'importantes activités de meunerie dont la production annuelle dépasse les 500 000 tonnes métriques. Ces actifs englobent deux meuneries situées respectivement à St-Pie-de-Bagot et à l'Ange-Gardien, ainsi que des installations destinées à l'entreposage et au séchage des grains à Ste-Brigide-d'Iberville.

Citation de La Coop fédérée

« La Coop fédérée est fière de participer à cette transaction qui permettra à F. Ménard, fleuron de la production agroalimentaire québécoise, de poursuivre son développement au sein d'Olymel et de Sollio Agriculture. Olymel dispose de tous les atouts et de l'expertise pour non seulement faire grandir F. Ménard, pousser encore plus loin son savoir-faire, mais aussi profiter de la croissance induite par cette transaction pour encore mieux concurrencer des entreprises de taille mondiale sur l'ensemble des marchés », d'affirmer le président du Conseil de La Coop fédérée, M. Ghislain Gervais.

Citation de F. Ménard

Le directeur général de F. Ménard, M. Luc Ménard a tenu à affirmer que sa famille a grandement à cœur la pérennité de l'entreprise et de ses traditions familiales. « Après une longue réflexion stratégique, la décision de vendre l'entreprise s'est avérée la solution optimale afin d'assurer un avenir prometteur à F. Ménard. C'est en ayant d'abord à l'esprit la préservation et le développement de ce que nous avons bâti depuis bientôt six décennies et aussi l'intérêt et l'avenir de nos employés que nous en sommes venus à la décision que nous vous annonçons aujourd'hui. Le choix d'un acheteur canadien comme La Coop fédérée et des divisions Olymel et Sollio Agriculture s'est imposé comme un choix d'avenir. Il s'agit en effet d'un acheteur qui tout en disposant de racines profondes au Québec jouit d'une présence de plus en plus importante au Canada et offre une expérience unique des rouages de la transformation agroalimentaire et de ses marchés, ici et dans le monde. J'ai confiance que tous nos employés, nos fournisseurs et nos clients vont profiter de la nouvelle dynamique créée par cette transaction. J'ai pour ma part l'intention de poursuivre le travail accompli chez F. Ménard au sein de notre nouvelle entreprise afin d'assurer une transition harmonieuse et la réussite de ce nouveau chapitre de notre histoire ».

Citation d'Olymel

« Grâce à cette acquisition, Olymel franchit une nouvelle étape dans sa croissance. Je vois cette transaction comme l'union de deux entreprises passionnées, unissant leurs forces pour mieux affronter une compétition de plus en plus vive, notamment sur les marchés internationaux. F. Ménard est une entreprise dont la réputation n'est plus à faire. Je tiens à dire aux membres de la famille Ménard, à l'ensemble des employés de l'entreprise et à ses fournisseurs qu'Olymel saura faire fructifier cet héritage. Ensemble, nous allons tirer profit de nouvelles synergies et de capacités accrues dans le but d'offrir à nos clients et aux consommateurs la qualité dans ce que nous produisons et l'excellence dans la façon de les servir », d'ajouter le président-directeur général d'Olymel s.e.c., M. Réjean Nadeau.

Citation de Sollio agriculture

Pour sa part, le chef de la direction de Sollio Agriculture, M. Sébastien Léveillé se réjouit de l'arrivée des activités du secteur de l'alimentation animale de F. Ménard au sein de Sollio Agriculture, lesquelles activités continueront d'être exercées de façon indépendante suite à la réalisation de la transaction. « L'expertise de F. Ménard et de ses employés sera précieuse dans le positionnement des activités de meunerie de Sollio Agriculture et dans le renforcement de notre rôle en tant que leader dans la commercialisation des intrants agricoles au Canada », a-t-il conclu.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans près de 60 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 14 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,5 milliards de dollars. Ses activités sont réparties entre trois divisions : Olymel S.E.C., Division des viandes, Sollio Agriculture, Division agricole et Groupe BMR inc., Division œuvrant dans la quincaillerie et le commerce de détail.

À propos de F. Ménard

F. Ménard est une entreprise familiale fondée par Fulgence Ménard en 1961 et développée par trois générations d'entrepreneurs de la même famille pendant près de 60 ans pour en faire un des leaders de la transformation de viande porcine au Québec. L'entreprise qui compte plus de 1200 employés a développé un modèle d'affaires unique qui lui permet de garantir un contrôle permanent et une maîtrise totale de toutes les étapes de la chaîne de production de la ferme à la table des consommateurs. La marque F. Ménard offre un large éventail de produits qui répondent à des standards de qualité élevés qu'elle distribue tant au Canada que sur les marchés d'exportation, notamment au Japon et dans une trentaine d'autres pays. F. Ménard a également lancé sa propre marque au détail en 2017, en optant sur un positionnement fort avec Le Meilleur Bacon.

À propos d'Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 13 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 3,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's et Triomphe.

À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, la Division agricole de La Coop fédérée, est un leader canadien dans le secteur de l'agriculture, spécialisé dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte près de 1 100 employés et a réalisé des ventes de 2,1 milliards de dollars en 2018 tant au Canada qu'à l'international.

